'İşimizi geri istiyoruz' eylemine destek veren Perihan Pulat'ın son hali!

Ankara Yüksel Caddesi'nde, KHK ile görevinden ihraç edilenlerin ‘işimizi geri istiyoruz’ eylemine destek veren 75 yaşındaki Perihan Pulat ve Gülnaz Bozkurt polisin darp etmesi sonucu yaralandı.

​Dün, Yüksel’deki eylemlerin 539’uncu gününde basın açıklaması yapıldığı sırada alanda bulunanlara TOMA ile müdahale edildi. Gülnaz Bozkurt'un saçı kökünden koparılırken; polisin kendisini yere düşürdüğünü ve başından yaralandığını söyleyen Pulat’ın başında şişlikler ve morluklar oluştu. Pulat, polis saldırısının ardından arkadaşları tarafından Numune Hastanesi’nin acil bölümüne kaldırıldı. Gece boyunca burada kalan Pulat’ın kafa ve çevresinin tomografisi çekilen Pulat’ın sağlık raporuna “Sağ frontal bölgede 5 santim şişlik, burun ucunda ekimoz ile sağ göz çevresinde ekimoz” notu düşüldü.

Kendisine saldıran polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Pulat’ın sağ gözü bugün tamamen kapanırken polis şiddetine sosyal medyada tepki yağdı.

Pulat'la ilgili Twitter'da yapılan paylaşımların bazıları şöyle: