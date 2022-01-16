İsim ve logosu 'skorboard'a yansıtılmayan Amedspor'dan açıklama: Tarafımıza gösterilen fotoğraflarda aynı durumun diğer müsabakalarda da olduğu tespit edilmiştir

Kadınlar Futbol Ligi'nde, bugün Fenerbahçe ile karşılaşan Amedspor'un isminin ve logosunun skorboarda yazılmadığı ve bu nedenli kulüpten özür dilenmesi gerektiği şeklinde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı. İddiaya yönelik tepkiler üzerine Amedspor Kulübü bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü kulübümüze özel asla farklı bir tutum içerisinde olmadıklarını belirtmişlerdir. Tarafımıza gösterilen fotoğraflarda aynı durumun diğer müsabakalarda da olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe isminin ve logosunun bulunduğu skorboarda, Amedspor'u gösteren bölümde "Misafir Takım" yazıyor ve logo kısmında bir Türkiye bayrağı bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Skorbord tabelasının dijital olmadığından kaynaklı kulübümüzün isim ve logosuna yer verilmediğini belirtmişlerdir"

"Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımımız arasında bugün deplasmanda oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. Hafta maçında skorbord tabelasındaki görüntüler ile ilgili kulübümüz yetkilileri maç öncesinde hem TFF hem de Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu nezdinde girişimlerde bulunmuştur.

İtirazımız üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, kulübümüze özel asla farklı bir tutum içerisinde olmadıklarını, skorbord tabelasının dijital olmadığından kaynaklı kulübümüzün isim ve logosuna yer verilmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca ilgili sahada oynadıkları diğer müsabakaların görüntülerini göstermişlerdir.

Tarafımıza gösterilen fotoğraflarda aynı durumun diğer müsabakalarda da olduğu tespit edilmiştir."