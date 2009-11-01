'İşim var evlenemem'

Galatasaraylı futbolcu Servet'in top model sevgilisi Alessandra Alores,'evlilik şu an gündemde değil' dedi
Galatasaraylı futbolcu Servet'in top model sevgilisi Alessandra Alores,
katıldığı bir tanıtımda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2009
Almanya Güzeli olan Alores, 'Servet ile evlenip Türkiye'ye yerleşecek
misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: Dünyanın birçok ülkesinde
çalışıyorum. Şu an belli bir ülkeye yerleşmeyi düşünmüyorum. Oyunculuk
dersleri aldığım için Miami'ye de gidiyorum. Bu yüzden evlilik şu an
gündemde değil.