'İşim var evlenemem'

Galatasaraylı futbolcu Servet'in top model sevgilisi Alessandra Alores, katıldığı bir tanıtımda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2009 Almanya Güzeli olan Alores, 'Servet ile evlenip Türkiye'ye yerleşecek misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: Dünyanın birçok ülkesinde çalışıyorum. Şu an belli bir ülkeye yerleşmeyi düşünmüyorum. Oyunculuk dersleri aldığım için Miami'ye de gidiyorum. Bu yüzden evlilik şu an gündemde değil.