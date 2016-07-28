İsim benzerliği yüzünden Erdoğan'a suikastten yakalanacaktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran 11 askerden biriyle olan isim benzerliği az kalsın bir astsubayı da şüpheli hale getirecekti. Darbeci Üsteğmen Murat Köse ile aynı ismi taşıyan astsubay hakkında yanlışlıkla verilen yakalama kararı kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, otele saldıran askerlerden 12 gündür aranan ve henüz yakalanamayan 11 askerden Üsteğmen Murat Köse ile isim benzerliği nedeniyle Astsubay Murat Köse hakkında yanlışlıkla verilen yakalama kararı kaldırıldı.

Otel baskınına katılan SAT ve MAK timlerinden bir bölümü yakalanırken, henüz ulaşılamayan ve her tarafta aranan 11 askerlerin kimlikleri ile fotoğrafları da 'acil' koduyla, bölgede arama tarama faaliyetlerine katılan tüm ekiplere dağıtıldı. Ekipler, denetimlerini hem üniformalı hem sivil kıyafetli bu fotoğraflar üzerinden yapmaya başladı.

Aranan askerlerden Üsteğmen Murat Köse'nin üniformalı fotoğrafında sorun olmazken, sivil fotoğraf olarak aynı isimdeki Astsubay Murat Köse'nin fotoğrafı yer aldı. Birliğinde görevi başında olan ve olaylarla ilgisi bulunmayan Astsubay Murat Köse, durumu öğrenince, isim benzerliği nedeniyle hakkında yakalama kararı da verildiğini öğrendi. İlgili makamlara başvuran Astsubay Murat Köse'nin durumunu savcılık tarafından incelendi. Ardından isim benzerliği nedeniyle Astsubay Murat Köse hakkında yanlışlıkla verilen yakalama kararı kaldırıldı.