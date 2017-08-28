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Işıl Özgentürk'ten Ahmet Hakan'a: Bu adamın kötü bir huyu var; okuduğunu anlamıyor

"Ahmet Hakan hâlâ Nuray Mert krizini aşamamış. Yazım üstünden Cumhuriyet gazetesine giydiriyor"

28 Ağustos 2017 20:34

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “Din ve sosyalistler” başlıklı yazısında sosyalistlerin yıllarca “dinsiz” olarak haksız bir şekilde eleştirildiklerini savunarak “Sosyalistlerin ve komünistlerin artık bize dinsiz diyecekler korkusunu bir yana bırakıp açık açık bu kurumu teşhir etmelerinin zamanı gelmiştir” ifadelerini kullanan Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’e tepki gösterdi. Işıl Özgentürk  kendisi için “Ama din konusunda sergilenen cehalet, bırakın utandırılmayı falan bir tür iftihar vesilesi sayılabiliyor” diyen Ahmet Hakan’a verdiği yanıtta “Bu adamın kötü bir huyu var. Okuduğunu anlamıyor. Yürü… Bu arada yazımı köşesine taşıyan Ahmet Hakan hala Nuray Mert krizini aşamamış. Yazım üstünden Cumhuriyet gazetesine giydiriyor. Ah vefa” ifadelerini kullandı.

 

“Okuduğum en kötü din eleştirisi”

 

Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde Işıl Özgentürk’ün yazısını şöyle eleştirdi:

“Okuduğum en kötü din eleştirisi”

Din eleştirilemez mi? Tabii ki eleştirilir.

Ama her konuda olduğu gibi dini konuda da eleştiri yapanların, asgari bilgilere sahip olmaları gerekir.

Bu çerçevede bakalım…

Işıl Özgentürk’ün dünkü Cumhuriyet’te yayınlanan din eleştirisine…

*

– “Hadis” ile “Ayet” arasındaki farkı bilmeden…

– “Alna sürülen kurban kanının bütün günahları affedeceğine” dair dini bir kaide olduğunu zannederek…

– Din adına işlenen cinayetleri, hiç ama hiç duraksamadan dinin sorumluluğuna yükleyerek…

Din eleştirisi yapıyor.

Bir “bilgi objesi” olarak bile görmeye tenezzül etmediği dini, eleştiri konusu yapmakta hiçbir sakınca görmüyor Işıl Özgentürk.

*

Bizde böyledir bu işler.

Mesela Marksist ideolojiyle ilgili en küçük ve en önemsiz bir cehalet sergilense…

Bu cehaleti sergileyen anında fena halde utandırılır.

Ama din konusunda sergilenen cehalet, bırakın utandırılmayı falan bir tür iftihar vesilesi sayılabiliyor.

*

Işıl Özgentürk’ün din konusunda çalakalem yazabilmesinin, üstelik bu yazdıklarının Türkiye’nin en ciddi gazetesinde rahatlıkla yayınlanabilmesinin temel nedeni bu…”

 

Özgentürk’ten Ahmet Hakan’a yanıt

 

Ahmet Hakan’ın bu yazısı üzerine, Işıl Özgentürk sosyal medya hesabından Hakan’a yanıt verdi. Özgentürk mesajında, “Ahmet Hakan Din ve Sosyalistler başlıklı yazımı köşesine taşımış.Teşekkür ederim. Bu adamın kötü bir huyu var. Okuduğunu anlamıyor. Yürü… Bu arada yazımı köşesine taşıyan Ahmet Hakan hala Nuray Mert krizini aşamamış. Yazım üstünden Cumhuriyet gazetesine giydiriyor. Ah vefa” ifadelerini kullandı.

 

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