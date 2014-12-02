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Işıl Karakaş AİHM yönetiminde

Türk yargıç Işıl Karakaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin beş bölümünden birinin başına getirildi

02 Aralık 2014 12:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarından Işıl Karakaş, mahkemenin beş bölümünden birinin başkanlığına seçildi. Daha önce bölüm başkan yardımcılığı yapan Karakaş, üç yıl için seçildiği görevine 1 Ocak'ta başlayacak. AİHM'de yargıçlar, beş ayrı bölümde yedişer kişilik heyetler halinde görev yapıyor. Mahkemede ayrıca 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire bulunuyor. 5 bölümün ikisine AİHM'nin başkan yardımcıları başkanlık ediyor. 1958 yılında İstanbul 'da doğan Karakaş, 2008 yılından bu yana AİHM'de yargıç olarak görev yapıyordu.

 

 

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