Işıl Karakaş AİHM yönetiminde

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarından Işıl Karakaş, mahkemenin beş bölümünden birinin başkanlığına seçildi. Daha önce bölüm başkan yardımcılığı yapan Karakaş, üç yıl için seçildiği görevine 1 Ocak'ta başlayacak. AİHM'de yargıçlar, beş ayrı bölümde yedişer kişilik heyetler halinde görev yapıyor. Mahkemede ayrıca 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire bulunuyor. 5 bölümün ikisine AİHM'nin başkan yardımcıları başkanlık ediyor. 1958 yılında İstanbul 'da doğan Karakaş, 2008 yılından bu yana AİHM'de yargıç olarak görev yapıyordu.