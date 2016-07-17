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Kültür-Sanat

Işıl German hayatını kaybetti

German, 'Biliyorum Sensin O', 'Aşkın Kaderi', 'Ağlıyorsam Sen Aldırma' gibi 1970'li yılların hit şarkılarına imza atmıştı

17 Temmuz 2016 19:52

Biliyorum Sensin O, Aşkın Kaderi, Ağlıyorsam Sen Aldırma gibi 1970'li yılların hit şarkılarına imza atan Işıl German, dün sabah hayatını kaybetti.

Işıl German Kuşadası'ndaki  evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün sabah hayatını kaybetti.Komşuları German'ın yalnız yaşadığını ve maddi zorluklar içinde olduğunu söyledi. İzmir adli tıp morguna kaldırılan German'ıın cenazesi bugün Kuşadası Hanım camiinde kılınacak namazla  Adalızade mezarlığında toprağa defnedilecek.
Işıl German vefat etti
 

Işıl German kimdir?

Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Bale Bölümü'nden mezun olan Işıl German, müzik yaşamına 1972 yılında Ankara'da sahneye çıkarak başladı. Daha sonra İstanbul' a gelen sanatçı,burada plak çalışmalarını tamamladıktan sonra yine Ankara'ya döndü. 1975 yılında ilk plağını çıkaran sanatçı, bir yıl sonra Aşkın Kederi adlı şarkısıyla çıkış yaptı. 1979 Eurovision yarışması elemelerinekatıldı. Sanatçı en son 1981 yılında bir filmde oyunculuk ve film müziği yaptı.

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Işıl German

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