Işıl German hayatını kaybetti

Işıl German Kuşadası'ndaki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün sabah hayatını kaybetti.Komşuları German'ın yalnız yaşadığını ve maddi zorluklar içinde olduğunu söyledi. İzmir adli tıp morguna kaldırılan German'ıın cenazesi bugün Kuşadası Hanım camiinde kılınacak namazla Adalızade mezarlığında toprağa defnedilecek.





Işıl German kimdir?

Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Bale Bölümü'nden mezun olan Işıl German, müzik yaşamına 1972 yılında Ankara'da sahneye çıkarak başladı. Daha sonra İstanbul' a gelen sanatçı,burada plak çalışmalarını tamamladıktan sonra yine Ankara'ya döndü. 1975 yılında ilk plağını çıkaran sanatçı, bir yıl sonra Aşkın Kederi adlı şarkısıyla çıkış yaptı. 1979 Eurovision yarışması elemelerinekatıldı. Sanatçı en son 1981 yılında bir filmde oyunculuk ve film müziği yaptı.