Işıl Berat Barlan'ın ölümüne dair video görüntüleri yayınlandı

Türkiye’nin sayılı alerji uzmanlarından Prof. Işıl Berat Barlan'ın ölümüne ilişkin bir video yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, Prof. Barlan'ın Kuzguncuk'ta bir süre dolaştıktan sonra hızla denize atladığı görülüyor.

Pazartesi gecesi Kuzguncuk’ta otomobiliyle duvara çarptıktan sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaşan Prof. Barlan, yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, sırtında çantasıyla yürüyerek deniz kıyısına iniyor, bir süre dolaştıktan sonra hızla gidip denize atlıyor.

Geçirdiği trafik kazası sonrası yürüyerek sahile inen Barlan’ın cesedi, salı günü Üsküdar sahilinde bulunmuştu. Yaşananlarla ilgili olarak, kazadan sonra aracın yanına gelen üç kişinin aracı inceleyip “Götürmüş” dedikleri iddia edilmişti.

Polis kayıtlarına göre, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl Berat Barlan’ın (57) ölümüyle sonuçlanan esrarengiz gelişmeler şöyle yaşandı:

Kuzguncuk, Nacak Sokak’ta oturan iki çocuk annesi Prof. Dr. Işıl Berat Barlan, geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 20.30 sıralarında, ilaç almak için otomobiliyle evinden ayrıldı. Bir süre nöbetçi eczane aradıktan sonra Babanakkaş Sokak’tan inen Barlan, Kuzguncuk İlköğretim Okulu yanında kontrolü kaybedip, aracıyla karşı binanın duvarına çarptı. Gürültü üzerine dışarı çıkan Okul Müdürü Süleyman Tutak ile okul görevlisi Nuri Yalçın yardım etmek için yanına gittiği sırada, motoru bir türlü çalıştıramayan Prof. Barlan sendeleyerek otomobilinden indi. Prof. Barlan, okul yetkililerinin yardım talebine, gitmesi gerektiği yanıtını verip hırka ve çantasını alarak kaza yerinden ayrıldı. Otomobil ise, birkaç saat sonra olay yerine gelen polis tarafından çekici ile otoparka çekildi.