Işıl Alben: Galatasaray'ın potadaki başarısı mucize değil emek

Euroleague Kadınlar’da Fenerbahçe’yi yenerek kupaya uzanan Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı’nın kaptanı Işıl Alben, başarılarıyla ilgili olarak, “Mucize olarak nitelendirenlere biraz hak veriyorum ama esas olarak çok emek verilmiş, çok çalışılmış, çok hak edilerek alınmış bir kupa” dedi.

Euroleague Kadınlar’da Fenerbahçe’yi yenerek Avrupa şampiyonu Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı’nın kaptanı Işıl Alben, Haber Türk Spor’dan Gökhan Türe’ye konuştu.

Işıl Alben’in öne çıkan ifadelerinin bir kısmı şöyle:

‘Bu final bizim için rüya gibiydi’

“Zaten süreli olarak yükselişte olan bir spor dalıydı kadın basketbolu... Avrupa’da ve olimpiyatlarda önemli başarılar aldık. Önümüzde de ülkemizdeki Dünya Şampiyonası var. Ekaterinburg’da iki Türk takımın final oynaması rüya gibi bir şeydi. Fenerbahçe de son maça kadar yenilmemiş olarak geldi. Çok ciddi efor sarfettiler. Finalde de çok kaliteli bir basketbol maçı olduğunu düşünüyorum. Onları da mücadelelerinden dolayı çok tebrik ediyorum.”

‘Eğlenen, keyif alan bir takımız’

“Burada en önemli faktör gerçekten çok tecrübeli, çok inançlı ve ne istediğini çok güzel anlatan bir antrenörümüzün olması. Bu açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman mutlaka düşüşler oluyor. Maçlar da kaybettik sezon içerisinde. Kötü oynadığımız dönemler de oldu. En büyük motivasyon kaynağının gerçekten antrenörümüz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca birbiriyle vakit geçirmekten keyif alan bir takımız. Saha içinde yakaladığımız enerjide bunun da payı var çünkü saha dışında da çok sık görüşen, soyunma odasında, maçlardan sonra, yolculuklarda çok eğlenen bir takımız. Uzun sürelerdir beraber olan kemik bir ekip var. Yeni katılan arkadaşlarımız da var ama sanki herkes ailemizin bir parçası gibi.”

‘Her cümlesinde şampiyonluk vardı’

“Aslında çok zor dönemlerden geçtik. Ama Ekrem (Memnun) ağabey sezon başından beri bizimle her toplantıda “Euroleague şampiyonluğu” cümlesini mutlaka kuruyordu. Biz de ilk zamanlar nasıl olur diye düşünürken bir anda kendimizi inanmış bulduk. Burada UMMC maçı bizim için çok önemliydi. O maçtan önce de çok ciddi hazırlandık. Mental olarak da çok iyi bir hava yakaladık. Mucize olarak nitelendirenlere biraz hak veriyorum ama esas olarak çok emek verilmiş, çok çalışılmış, çok hak edilerek alınmış bir kupa.”

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