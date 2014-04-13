Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu

Kadın basketbolunun en prestijli kupası Euroleague’de Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Avrupa derbisi nefesleri kesti! Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray Odeabank maçta farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Fenerbahçe ise ikinci devre etkili oynayarak farkı 2 sayıya indirse de son dakikalarda Sarı-Kırmızılılar tekrar üstünlüğü ele alarak sahadan 69-58 galibiyetle ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu. Fenerbahçe üst üste ikinci kez finalde kaybetti.
İlk beşler
Fenerbahçe: Verameyanka- Hollingsworth - Pondexter - McCoughtry - Birsel Vardarlı
Galatasaray Odeabank: Lyttle - Bone- Işıl - Torrens - Zellous
Maçın ayrıntıları
4. Periyot:
Fenerbahçe’yi 69-58 yenen Galatasaray Odeabank, Avrupa’nı en büyüğü oldu!
Galatasaray Işıl'ın serbest atışlarıyla kupanın bir ucundan yakaladı... 58-67
Son 1 dakikaya girildi..
Şebnem Kimyacıoğlu'ndan üç sayılık basket geliyor... 58-65
Pondezter ve Zellous'un karşılıklıa basketlerle son iki dakikaya girildi. 58-62
Son iki dakika 38 saniye
Pondexter iki serbest atış kullandı ve sayıları buldu. 55-60
Son 3 buçuk dakika...
Lytle orta mesafe basketi ile farkı 7'ye çıkardı... 53-60
Şebnem Kimyacıoğlu üçlüğü gönderiyor... 53-58
Son 4 dakika 30 saniye... Skor: 53-55
Esmeral serbest atışlarda 3'te 3 yaptı... Fark 2 sayı.. 53-55
Kupanın sahibinin belirlenmesine sadece 5 dakika 38 saniye kaldı Skor 50-55
Pondexter Nevriye'ye cevap veriyor. 48-53
Nevriye kritik bir anda sorumluluğu aldı ve basketi buldu. 46-53
Bibrzycka son periyodun ilk sayısını buldu... 46-53
3. Periyot: Fenerbahçe 44-53 Galatasaray Odeabank
Torrens iki serbest atışı da sayıya çevirdi. 44-53
Angel üçüncü periyodun son topunda 4. faulünü yaptı...
Galatasaray üst üste hücumlardan boş dönüyor.
Bir üçlük de Angel'dan geldi.. 44-51
Esmeral'in üçlüğ ile fark 10 sayıya indi.. 41-51
Bone pota altında oyununu sayıyla bitiriyor.. 36-49
Angel boyalı alandan iki sayıyı takımına yazıdrdı. 34-47
Bibrzycka girer girmez sayıyı buldu... 32-45
Lyttle 15. sayısını serbest atıştan buldu. 30-45
İkinci yarının ilk 2 dakikası karşılıklı sayılar ile geçildi. 30-44
2. Periyot: Fenerbahçe 29-42 Galatasaray Odeabank
Zeollous'tan üç sayılık isabet geldi. 29-42
Fenerbhaçe teknik faulden doğan serbest atışları sayıya çevirdi. 29-40
Pondexter'ın basketi ile son devrede iki dakikaya girililirken fark 15 sayı 23-38
Işıl'ın asistini Nevriye sayıya çevirdi.. 21-38
Bahar Çağlar girer girmez basketi buldu.. 21-36
Torrens'in sayısına Esmeral cevap verdi.. 19-34
Lyttle orta mesafeden takımına iki sayı kazandırdı. 17-32
Bibrzycka'dan üst üste ikinci üçlük 17-30
Bibrzycka'dan üç sayılık basket... 14-30
Lyttle takımının 30. sayısına imza attı. 11-30
Esmeral'in üç sayılık basketi ile fark 17'e indi.. 11-28
Yakoobou pota altında ribaundu aldı ve basketi yaptı.. 9-28
1. Periyot: Fenerbahçe 7-26 Galatasaray Odeabank
Işıl'dan Lyttle'a muhteşem asist ve basket geliyor.. 7-26
Bone pota altında muhteşem dönüyor.. 7-24
Alba Torrens'ten de bir üçlük geliyor.. 7-20
Lyttle'dan bir orta mesafe daha ... 5-17
Bone farkı 10 sayıya kadar çıkardı... 5-15
Lyttle serbest atış çizgisi üzerinden bir isabet daha yakaladı. 5-13
Kelsey Bone hücum ribaundunu aldı ve takımına iki sayı daha kazandırdı. 5-11
Lyttle potalı basketi buldu... 5-9
Angel McCoughtry orta mesafe basketi ile fark ikiye indirdi.. 5-7
Işıl sayı makinesine dönüştü.. Bir turnike daha... 3-7
Bir üçlük de Pondexter'dan geldi.. 3-5
Işıl'dan bir de üç sayılı basket geldi.. Maçın başında fark 5'e çıktı.. 0-5
Hava atışını kazanan Galatasaray ilk hücumu gerçekleştirdi ve maçın ilk sayısını Işıl buluyor... 0-2
Bu sezon 4 farklı kulvarda 5 kez karşılaşan ezeli rakiplerden Fenerbahçe’nin bu mücadelelerde 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 63-53’le F.Bahçe kazanırken Türkiye Kupası’nda gülen 76-70’le G.Saray olmuştu. Ligde ilk maçı Dişi Kanaryalar 79-67 rövanşı ise Aslan Kızlar 78-75’le almıştı.