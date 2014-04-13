Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu

Kadın basketbolunun en prestijli kupası Euroleague’de Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Avrupa derbisi nefesleri kesti! Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray Odeabank maçta farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Fenerbahçe ise ikinci devre etkili oynayarak farkı 2 sayıya indirse de son dakikalarda Sarı-Kırmızılılar tekrar üstünlüğü ele alarak sahadan 69-58 galibiyetle ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu. Fenerbahçe üst üste ikinci kez finalde kaybetti.

İlk beşler

Fenerbahçe: Verameyanka- Hollingsworth - Pondexter - McCoughtry - Birsel Vardarlı

Galatasaray Odeabank: Lyttle - Bone- Işıl - Torrens - Zellous

Maçın ayrıntıları

4. Periyot:

Fenerbahçe’yi 69-58 yenen Galatasaray Odeabank, Avrupa’nı en büyüğü oldu!

Galatasaray Işıl'ın serbest atışlarıyla kupanın bir ucundan yakaladı... 58-67

Son 1 dakikaya girildi..

Şebnem Kimyacıoğlu'ndan üç sayılık basket geliyor... 58-65

Pondezter ve Zellous'un karşılıklıa basketlerle son iki dakikaya girildi. 58-62

Son iki dakika 38 saniye

Pondexter iki serbest atış kullandı ve sayıları buldu. 55-60

Son 3 buçuk dakika...

Lytle orta mesafe basketi ile farkı 7'ye çıkardı... 53-60

Şebnem Kimyacıoğlu üçlüğü gönderiyor... 53-58

Son 4 dakika 30 saniye... Skor: 53-55

Esmeral serbest atışlarda 3'te 3 yaptı... Fark 2 sayı.. 53-55

Kupanın sahibinin belirlenmesine sadece 5 dakika 38 saniye kaldı Skor 50-55

Pondexter Nevriye'ye cevap veriyor. 48-53

Nevriye kritik bir anda sorumluluğu aldı ve basketi buldu. 46-53

Bibrzycka son periyodun ilk sayısını buldu... 46-53

3. Periyot: Fenerbahçe 44-53 Galatasaray Odeabank

Torrens iki serbest atışı da sayıya çevirdi. 44-53

Angel üçüncü periyodun son topunda 4. faulünü yaptı...

Galatasaray üst üste hücumlardan boş dönüyor.

Bir üçlük de Angel'dan geldi.. 44-51

Esmeral'in üçlüğ ile fark 10 sayıya indi.. 41-51

Bone pota altında oyununu sayıyla bitiriyor.. 36-49

Angel boyalı alandan iki sayıyı takımına yazıdrdı. 34-47

Bibrzycka girer girmez sayıyı buldu... 32-45

Lyttle 15. sayısını serbest atıştan buldu. 30-45

İkinci yarının ilk 2 dakikası karşılıklı sayılar ile geçildi. 30-44

2. Periyot: Fenerbahçe 29-42 Galatasaray Odeabank

Zeollous'tan üç sayılık isabet geldi. 29-42

Fenerbhaçe teknik faulden doğan serbest atışları sayıya çevirdi. 29-40

Pondexter'ın basketi ile son devrede iki dakikaya girililirken fark 15 sayı 23-38

Işıl'ın asistini Nevriye sayıya çevirdi.. 21-38

Bahar Çağlar girer girmez basketi buldu.. 21-36

Torrens'in sayısına Esmeral cevap verdi.. 19-34

Lyttle orta mesafeden takımına iki sayı kazandırdı. 17-32

Bibrzycka'dan üst üste ikinci üçlük 17-30

Bibrzycka'dan üç sayılık basket... 14-30

Lyttle takımının 30. sayısına imza attı. 11-30

Esmeral'in üç sayılık basketi ile fark 17'e indi.. 11-28

Yakoobou pota altında ribaundu aldı ve basketi yaptı.. 9-28

1. Periyot: Fenerbahçe 7-26 Galatasaray Odeabank

Işıl'dan Lyttle'a muhteşem asist ve basket geliyor.. 7-26

Bone pota altında muhteşem dönüyor.. 7-24

Alba Torrens'ten de bir üçlük geliyor.. 7-20

Lyttle'dan bir orta mesafe daha ... 5-17

Bone farkı 10 sayıya kadar çıkardı... 5-15

Lyttle serbest atış çizgisi üzerinden bir isabet daha yakaladı. 5-13

Kelsey Bone hücum ribaundunu aldı ve takımına iki sayı daha kazandırdı. 5-11

Lyttle potalı basketi buldu... 5-9

Angel McCoughtry orta mesafe basketi ile fark ikiye indirdi.. 5-7

Işıl sayı makinesine dönüştü.. Bir turnike daha... 3-7

Bir üçlük de Pondexter'dan geldi.. 3-5

Işıl'dan bir de üç sayılı basket geldi.. Maçın başında fark 5'e çıktı.. 0-5

Hava atışını kazanan Galatasaray ilk hücumu gerçekleştirdi ve maçın ilk sayısını Işıl buluyor... 0-2

Bu sezon 4 farklı kulvarda 5 kez karşılaşan ezeli rakiplerden Fenerbahçe’nin bu mücadelelerde 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 63-53’le F.Bahçe kazanırken Türkiye Kupası’nda gülen 76-70’le G.Saray olmuştu. Ligde ilk maçı Dişi Kanaryalar 79-67 rövanşı ise Aslan Kızlar 78-75’le almıştı.