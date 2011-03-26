Işıklar: Tarkan 1. olmazsa ben adiyim

T24 - Magazin dünyasının duayeni Aykut Işıklar, Radyo Klas'ta Michael Kuyucu’ya Yüksek Sadakat’ın başarısız olacağını iddia etti.



Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Michael Kuyucu , Aykut Işıklar’a Eurovision Şarkı yarışması ile ilgili yorumunu sorunca Işıklar şu yorumu yaptı :“ Bana sürpriz geldi, birisinin akrabası filan galiba.. Türkiye’de bu kadar grup varken , bu kadar iyi yorumcular, dikkat çekecek gençler varken..Bunlar Türkiye’de bile başarılı olamadılar ki bence , Avrupa’da başarılı olsunlar.Türkiye’de yolda görseler kimse tanımaz onları.Ki kaç senedir bu alemdeler, demek ki hiçbir esprileri yok..Demek ki hiçbir şey patlatamamışlar, kaldı ki yaptıkları müzik o kadar sıradan ki !. Avrupa’da her sokakta 500 tane Yüksek Sadakat var…”dedi.





'TARKAN 1. OLMAZSA BEN ADİYİM'



TRT’nin yöneticiler niye bu kadar uğraşıyorlar? Anlamıyorum, oysa formülü çok basit... 9/8 ritim varya, oradan bir melodi yakalayacaksın, güzel sözler yakalayacaksın yollayacaksın. Yada mesela Tarkan’ın “Öp” şarkısını yollayın, verin ona 500 bin lira... Birinci olmazsa ben adiyim, işi bırakırım. Bütün demir ülkeleri , bütün Avrupa’daki Türkler oy verir. Hatta Ayşe Özyılmazel’in “Arabesk” adlı şarkısını yollayın o bile ilk üçe girer.





İLK 10'A BİLE GİREMEZLER



Michael Kuyucu Aykut Işıklar’a Yüksek Sadakat’ın yarışmada elde edeceği derece hakkında tahminde bulunmasını isteyince aldığı yanıt çok ilginç oldu. Işıklar grubun şarkısının sıradan bir şarkı olduğunu söyleyerek “ Bizim yolladığımız şarkı neye benziyor biliyormusunuz ? Yunanlı bir grubun Türkiye’ye gelip Saadettim Kaynak şarkısı söylemesi gibi bir şey.Bence ilk ona filan giremez, bestenin hiçbir özelliği yok..Diğer şarkıları bilmiyoruz ama Allah korusun bunlar yarı finalde bile elenebilirler. Avrupa’daki Türk’lerinin oyları da garanti değil bence.Nedir ya Zıraat Bankası memurları gibi çocuklar ya..Ne işleri var Eurovision’da” dedi