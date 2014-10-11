Işıklar Maden Ocağı Bakanlık denetiminden geçemedi mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın sahibi olduğu Işıklar Maden Ocağı’nın denetiminin ardından Atabacası, Eynez'le ilgili aldığı kapatma kararı tartışma yarattı. Alp Gürkan'ın, geçmiş tarihli gaz maskesi gibi birçok eksiklik tespit eden bakanlık müfettişlerine “biz her şeyi düzgün yaptık” diye tepki gösterdikten sonra üç ocakla ilgili kapatma kararı aldığı söyleniyor. Ocak içine 'kepçe' sokulduğu, üretim için belirlenen 30 metre sınırının aşıldığı iddiaları da var.

Çalışma Bakanlığı 9 Eylül'de Işıklar Ocağı'nda denetim yapmıştı. Üç ocakla alınan kapatma kararı Soma'da 5300'e yakın kişiyi işsiz bıraktı.

Bülbül: Denetime öğretim üyesi girmeli

Maden İş Sendikası 3' No'lu Şube Başkanı Cafer Bülbül, T24'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir aydın çalışan Işıklar Maden Ocağı'nda denetim yaptıklarını söyledi. Denetimin nasıl sonuçlandığı konusunda ellerinde net bir bilgi olmadığını anlatan Bülbül, "Keşke bu denetime üniversiteden bir öğretim üyesi girseydi" dedi.

Işıklar'da bazı eksikliklerin tespit edildiği bilgisine dikkat çeken Bülbül, Çalışma Bakanlığı müfettişleri ile Soma Holding'in pazartesi günü tekrar bir araya gelebileceklerine dikkat çekti.

13 Mayıs 2014 günü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Eynez Maden Ocağı’nda 301 kişi hayatını kaybetmişti.