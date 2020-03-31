'Işıklar kenti' Las Vegas, Koronavirüs salgını sırasında evsizlere otoparkı reva gördü!

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ABD'nin kumarhaneleriyle meşhur Las Vegas kentinde bir otopark, 'evsiz sığınağı'na önüştürüldü ve yere sosyal mesafenin korunması için kutular çizildi. Uygulama büyük tepki çekti.

Las Vegas yönetimi, otoparktaki durumu bir "acil durum uygulaması" olarak nitelendirdi ve gerekçe olarak yeni tip Koronavirüs nedeniyle başka bir sığınağın kapanmasını gösterdi.

The Guardian'ın aktardığına göre şehirdeki evsiz sığınaklarından biri, binada kalan bir kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından kapandı. Las Vegas belediyesi, 500 yataklı bina kapatılınca, sığınakta kalanlara yeni bir alan aramaya başladı.

Reuters'ın çektiği görüntülerde insanların asfalt üzerine çizilmiş kutularda yattığı görülüyor. Bazı noktalarda ise insanların birbirine çok yakın olduğu görüldü. Bazı otoparklarda da yere minderler yerleştirildiği görüldü.

Las Vegas Belediye sözcüsü, sığınakların kapasitesinin dolmasının ardından kapalı olan kiliselerle görüşmeye başladıklarını ifade etti.

Olay, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bazı kullanıcılar, şehirde yüz binlerce boş otel odası olduğuna dikkat çekerek, "Neden bunlar evsizlere verilmiyor?" diye sordu.