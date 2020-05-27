Işıklar Holding, Kalecik üzümünün yetiştiği bağları inşaat yapmak için söktü

Işıklar Holding A.Ş.'nin şarapçılık şirketleri Şatokalecik Şarapçılık, Kalecik Şarap Pazarlama ve Likya Şarapçılık faaliyetlerini durdurdu. Şirketten yapılan açıklamya göre Likya Şarapçılık'a ait Fethiye/Muğla'da bulunan 40 dönüm arazi üzerindeki üzüm bağları 6 yıl önce sökülmüş, yerine 1340 adet zeytin ağacı dikilmişti. Kalecik/Ankara'da bulunan 500 dönüm arazi üzerindeki üzüm bağlarının kurulu olduğu 200 dönüm tarım arazisindeki üzüm bağları da sökülüp, yerine 6 bin adet ceviz ağacı dikimi ve ceviz tarımı yapılması planlanıyor. Işıklar, arazinin kalan kısmının konut imarlı parsellere dönüştürüldüğünü ve zaman içinde konut inşa edilip satılacağını da açıkladı.