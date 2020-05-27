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Ekonomi

Işıklar Holding, Kalecik üzümünün yetiştiği bağları inşaat yapmak için söktü

27 Mayıs 2020 12:05

Işıklar Holding A.Ş.'nin şarapçılık şirketleri Şatokalecik Şarapçılık, Kalecik Şarap Pazarlama ve Likya Şarapçılık faaliyetlerini durdurdu. Şirketten yapılan açıklamya göre Likya Şarapçılık'a ait Fethiye/Muğla'da bulunan 40 dönüm arazi üzerindeki üzüm bağları 6 yıl önce sökülmüş, yerine 1340 adet zeytin ağacı dikilmişti. Kalecik/Ankara'da bulunan 500 dönüm arazi üzerindeki üzüm bağlarının kurulu olduğu 200 dönüm tarım arazisindeki üzüm bağları da sökülüp, yerine 6 bin adet ceviz ağacı dikimi ve ceviz tarımı yapılması planlanıyor. Işıklar, arazinin kalan kısmının konut imarlı parsellere dönüştürüldüğünü ve zaman içinde konut inşa edilip satılacağını da açıkladı.

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