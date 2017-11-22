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Işıklar çalışmayınca trafiği yönlendirdiler

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, arızalanan trafik ışıkları nedeniyle kavşakta sıkışan trafiği biri kadın 2 kişi yönlendirmeye çalıştı

22 Kasım 2017 16:05

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, arızalanan trafik ışıkları nedeniyle kavşakta sıkışan trafiği biri kadın 2 kişi yönlendirmeye çalıştı.
Olay, öğle saatlerinde Budak Mahallesi\'nde meydana geldi. Ali Fuat Cebesoy ile Gazi Muhtarpaşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki trafik ışıkları bilinmeyen nedenle arızalandı. İsimleri öğrenilemeyen 1\'i kadın 2 kişi, kavşaktaki yoğunluğu azaltmak için elleriyle araçları yönlendirmeye çalıştı. Trafik polisi gibi yönlendirme yapan iki kişinin hareketleri, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülere yardımcı olmak için trafiğin akışını sağlamaya çalışan iki kişinin uyarılarına, sürücülerin de uyum sağlamaya çalıştığı görüldü.

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