-IŞIKARA'DAN DEPREM UYARISI BURDUR (A.A) - 16.12.2010 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Baş Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, ''Burdur'da 6 ve üzerinde şiddette deprem olabilir'' dedi. Türk Kızılayı Genel Başkanlığınca afet zararlarını azaltma çalışmaları kapsamında ''toplum liderleri'' oluşturulması projesine Burdur da eklendi. Yerel yöneticilere projeyi tanıtmak üzere Burdur'a gelen Işıkara, Vali Süleyman Tapsız'ı makamında ziyaret etti. Işıkara ve Vali Tapsız, daha sonra İl Özel İdaresi Encümen Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Işıkara, 2007 yılında İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir programla başlatılan projenin ülke geneline yayıldığını belirterek, afet sonrasında yapılacak işlerden çok afet öncesi tedbir almanın üzerinde durduklarını vurguladı. Burdur'un 1914'te, 1971'de büyük depremler gördüğünü hatırlatan Işıkara, ''Sağınız solunuz maşallah çok aktif. Burdur'da 6 ve üzerinde şiddette deprem olabilir'' dedi. -DEPREM DERECELERİ DEĞİŞEBİLİR- Kimsenin deprem risk derecesine göre kaygısız davranmaması gerektiğini söyleyen Işıkara, risk derecelerinin zamanla değişebileceğini dile getirdi. Deprem istasyonlarının sayısının artmasıyla gerçek deprem haritasının daha da netleştiğini söyleyen Işıkara, şunları kaydetti: ''Şu an yeni deprem bölgeleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Daha önce 4. derecede olan iller 3. ya da 2. bölgeye düşebilir. Zira Antalya'da öyle oldu. 4. bölge diye düşünülürken araştırmaların sonunda 2. bölge olduğu ortaya çıktı. Şu an 5. bölgede olan illerin dereceleri de düşebilir. Bu yüzden her şekilde binaların yapımında deprem ve diğer faktörler göz önünde tutulmalı, yönetmeliklere uygun yapılmalı. Aksi halde uzaktaki bir deprem bile zararlı olabilir. Örneğin Antalya'da sigortalı bina sayısı yüzde 28 civarında. Antalyalılar 'Bize bir şey olmaz' diyor. Ama bu civarlarda 7 şiddetinde bir deprem olsun, bakın Antalya'da neler oluyor. Çünkü orada da çok çarpık yapılaşmalar var.''