Işıkara: Hatay'da 7 ve üzerinde deprem olacak

T24 - Türkiye Kızılay Derneği Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Işıkara, Hatay merkezli 7 ve üzerindeki büyüklüğünde bir depreme Adana, Mersin ve Gaziantep’in hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.



Adana’da Özel Bilfen Okulları’nın düzenlendiği panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Işıkara, programın yapıldığı salona öğrencilerin, ’Deprem dede’ diye attığı sloganlarla girdi. Öğrencilere deprem anında ne yapmaları gerektiğini anlatan Prof. Dr. Işıkara, değişen deprem haritasının ardından Adana ve çevresinin de 1’inci derece deprem bölgesi olduğunu belirtti. Hatay’da olacak bir depremin, tedbir alınmazsa Güney Akdeniz Bölgesi’ndeki kentleri çok büyük bir şekilde etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Işıkara, Marmara Bölgesi’nin de aynı şekilde tehlike altında olduğunu kaydederek şunları söyledi:



"Hatay’da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7’nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay’da 7’nin üzerinde depremler olmuş. Hatta Hatay’a gidip Hataylı’larla konuşursanız, onlar ’Hatay, 1- 2 kez yerle bir olmuş. Yerin altına göçmüş’ diye ifade ederler. Hatay’da olabilecek bir deprem Adana’yı da, Mersin’i de Gaziantep’i de etkileyecek. Kocaeli nasıl geniş alanı etkilediyse, burada aynı şekilde etkileyebilir. Bu gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor."





'Kocaeli depreminden ders çıkarılmamış'



1999’da olan Kocaeli depreminden Van bölgesinin hiç bir şekilde ders çıkarmadığının son depremle anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Işıkara şöyle konuştu:



"Van, 1999 depreminden hiç ders çıkarmamış. Hele Erciş, hiç çıkarmamış. Erciş, bu depremlerde yerle bir oldu. Deprem öldürmez binalar öldürür. Türkiye ne yazık ki ekolojik yapı sistemlerini kullanmıyoruz. Köpük kullandığımız zaman binanın nefes almasını önlüyoruz. Böyle olunca binayı içten içe çürütüyoruz. Deprem, Türkiye’nin gerçeği. Bizim ’deprem olacak mı?’ diye soru sorma lüksümüz yok. Evet deprem olacak. Güneybatı, kuzeydoğu yönlü fay hattı var. Bu hat zaman zaman harekete geçiyor. Adana ve çevresi etkileniyor. En son 27 Haziran 1998’de harekete geçti. Bu deprem tekrar edecek."





110 yılda 7'nin üzerinde 33 deprem



Türkiye’de 110 yıl içinde 9 bin 200 deprem meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Işıkara, bu süre içinde de 7’nin üzerinde 33 deprem olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye deprem ülkesi olduğu gerçeğini hiç aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. 1999’dan beri 7’nin üzerinde deprem yoktu. Bunun beni rahatsız ettiğini Van depremi öncesi de söylemiştim. Türkiye’de 4- 4.9 şiddetindeki depremler 5 günde bir olabiliyor. 5- 5.9 arasındaki depremler 22 günde veya ayda 1 olabiliyor. 6- 6.9 arasındaki depremler ise 8 ay veya 1 yıl arasında olabiliyor. 7- 7.9 arasındaki depremler ise 40 ayda bir olabilir. Van depremi 110 yıllık istatistiki bilgimizde 33’üncü deprem olarak görülüyor."





