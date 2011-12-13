Işıkara: Ege'deki sessizlik hayra alamet değil

T24

Öğrencilere vasiyet





Ege depreme hazır olsun



Sakarya hamlesi doğru



Müteahhitlere uyarı



Türkiye’nin Deprem Dedesi’ olarak bilenen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Standart Profil Ege firması ile Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği’nin ortaklaşa başlattığı ’Depreme hazır 1 milyon çocuk 1 milyon aile’ projesi çerçevesinde Manisa’ya geldi. Prof. Dr. Işıkara, Belediye Kültür Sitesi Lale Salonu’nda Organize Sanayi Bölgesi İlköğretim Okulu öğrencilerine yaklaşık bir saat süren uygulamalı deprem eğitimi verdi. Prof. Dr. Işıkara, eğitimi bir tiyatro oyunu gibi sahneleyince öğrencileri hem eğlendirdi hem de bilinçlendirdi.Öğrencilere Van Depremi’ni hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, "Sizin gibi kardeşleriniz bugün Van’da çadırlarda yaşıyor. Üşüyorlar. Eğitim görmek istiyor, çadırlarda eğitim görüyor. Çok ciddi bir mesele. Sizler o çadırda bir saat duramazken, senin arkadaşın okumak, öğrenmek için ders görüyor. Devlet de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları da çocuklara destek vermek için gayret gösteriyor. Hala da Van ve çevresi sallanıyor ve sallanmaya devam edecek. Artık deprem konusuna duyarlı olalım" diye konuştu.Manisa’nın da birinci deprem bölgesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Işıkara, "Tek Manisa değil. Büyüdüğünüzde Türkiye’nin hangi iline giderseniz gidin depremle iç içe yaşayacaksınız. Öncelikli olarak yapmanız gereker şu: Anne, babanız veya sizler büyüyünce ev aldığınızda, kiraladığınız da ’Bu bina depreme dayanıklı mı?’ diye yapanlara sorun. ’Belgeniz var mı? Ben bu belgeyi istiyorum’ deyin. Anne babanızı da bunu öğretin. Belge vermeyen inşaat firmasıyla iş yapmayacak ve güvenmeyeceksiniz. Güvenli bir inşaat firması, topluma saygısı ve sevgisi varsa, o belgeyi verir. Bu size benim vasiyetimdir. Sakın belge almadan sakın daire almayın veya kiralamayın. Canın pahası yoktur" dedi.Prof. Dr. Işıkara, eğitimin ardından, gazetecilerin deprem ile ilgili sorularını yanıtladı. "Ege’de büyük bir deprem olabilir mi?" sorusuna Prof. Dr. Işıkara,"Her an hazır olun" yanıtını verdi.Ege Bölgesi’nde en büyük depremin Kasım 1992 tarihinde İzmir’de meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, şunları söyledi:"O tarihten sonra Ege Bölgesi’nde 6 şiddetinden büyük deprem yaşanmadı. Bu sessizlik hayra alamet değildir. Başta İzmir olmak üzere bölgede 6’yı geçen deprem olmadı. Bunu göz ardı etmememiz lazım. İzmir ve civarını depreme hazırlamamız lazım."İzmir’in Türkiye’de deprem master planını yapan ilk şehir olma özelliğinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Işıkara, "Daha sonra İstanbul yaptı. Artık bütün şehirlerin deprem master planı olmak zorunda" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya ve bölgesinde orta ve ağır hasarlı evlere yönelik aldığı yıkım kararının doğru olduğunu belirten Prof. Dr. Işıkara, "Başbakanımızı kutluyorum. Sakarya’da yapılanlar çok önemliydi. Orta hasarlı evler olarak bilinen evlerin tamamı ağır hasarlıydı. Mal sahipleri, bilirkişi marifetiyle ağır hasarlı evleri orta hasarlıya çevirdi. O zaman deprem yapı şartnamesine göre bu evlerin yıkılır. Buna alet olanlara yazıklar olsun. Mal sahipleri bu evleri makyajladı ve evleri gençlere verdi. Sakarya Üniversitesi’nde okuyan çocuklarımızı tabuta koydular. Dolayısıyla, bu son Başbakanımızın açıklamasından sonra orta hasarlı olarak bilinen evler yıkılıyor. Ben oradaki insanlara üzülüyorum. Ancak canlarının korunduğunu unutmasınlar" diye konuştu.Türkiye’de inşaat yapan müteahhitleri depreme dayanıklı evler yapmaları konusunda uyaran Prof. Dr. Işıkara, "1999 depreminden sonra Türkiye’de yeni bir kentleşme oldu. İzmir’de de oldu, İstanbul’da da oldu. Sabah akşam ilanlar verildi. 1999 depremini takip eden günlerde zemin etüdü yapılmış, depreme uygun olarak tasarlanmış binalar için müteahhitler ilanlar verdi. Ancak bir süre sonra bu ilanlar tarih oldu. Vatandaş artık bilinçli sayılır. Artık sadece başını sokacağı bir ev değil, güvenli yapılar arıyor. Bence tüm apartmanlara deprem yapı şartnamesine göre yapıldığını gösteren yazılar yazılsın" dedi.