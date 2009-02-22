T24 LogoT24 Logo
Politika

Işıkara, AKP’den meclis üyesi adayı oldu

Eski Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, AKP Bakırköy Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

22 Şubat 2009 02:00

Eski Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, AKP Bakırköy Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

Ataköy’de oturan bir parti üyesinin evini önceki gün AKP Bakırköy Belediye başkan adayı Oğuz Satıcı ile ziyarete giden Işıkara, hanımların ilgisiyle karşılandı. Pastalar, börekler ve içilen çaylar eşliğinde deprem konusunda kadınları bilgilendiren Işıkara, “Amacım hizmet. Bakırköy’de eğitimi mahalle düzeyine indireceğiz. Bakırköylü, deprem öncesi ve sonrasında ne yapacağını bilecek. Sloganım da ‘Bilgi hayat kurtarır’” dedi.

‘Partiyle ilgilenmiyorum’

Milliyet gazetesinin haberinde partiyle ilgilenmediğini, yerel seçimde isme ve hizmet getiren kişiye baktığını anlatan Işıkara, “ Partinin görüşüyle ilgilenmiyorum. Bir bilgi birikimim var, bunu nasıl yönetsel olarak inşaat sektörlerine model olarak getirdiysem, güvenli deprem açısından güvenli bir Bakırköy’e getirip paylaşmak istiyorum, o kadar” dedi. Işıkara, 2002 seçimlerde de ANAP’tan milletvekili adayı olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24