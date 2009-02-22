Işıkara, AKP’den meclis üyesi adayı oldu

Eski Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, AKP Bakırköy Belediye Meclis üyesi adayı oldu.



Ataköy’de oturan bir parti üyesinin evini önceki gün AKP Bakırköy Belediye başkan adayı Oğuz Satıcı ile ziyarete giden Işıkara, hanımların ilgisiyle karşılandı. Pastalar, börekler ve içilen çaylar eşliğinde deprem konusunda kadınları bilgilendiren Işıkara, “Amacım hizmet. Bakırköy’de eğitimi mahalle düzeyine indireceğiz. Bakırköylü, deprem öncesi ve sonrasında ne yapacağını bilecek. Sloganım da ‘Bilgi hayat kurtarır’” dedi.



‘Partiyle ilgilenmiyorum’



Milliyet gazetesinin haberinde partiyle ilgilenmediğini, yerel seçimde isme ve hizmet getiren kişiye baktığını anlatan Işıkara, “ Partinin görüşüyle ilgilenmiyorum. Bir bilgi birikimim var, bunu nasıl yönetsel olarak inşaat sektörlerine model olarak getirdiysem, güvenli deprem açısından güvenli bir Bakırköy’e getirip paylaşmak istiyorum, o kadar” dedi. Işıkara, 2002 seçimlerde de ANAP’tan milletvekili adayı olmuştu.



