Işık Üniversitesi'nin yeni yılı başladı

T24 - Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi 2011-2012 akademik yılına Şile ve Maslak Kampus’larında yapılan açılış törenleri ile başladı. Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak açış konuşmasında “Bizim öncelikli hedefimiz iyi insan yetiştirmek” dedi.



Prof. Kıyak; “125 yıllık Feyziye Mektepleri Vakfı’nın son halkası olan üniversitemiz 1996 yılında kuruldu. Bu yıl 15. yılımızı kutluyoruz. Şu anda içinde bulunduğunuz Şile Kampusu'nda 3 fakülte ile İngilizce Hazırlık Okulu bulunuyor, Maslak Kampusu'nda 2 enstitü ve Güzel Sanatlar Fakültesi var, 19 bölüm 27 programa sahibiz. 3500 üzerinde lisans ve lisansüstü öğrencimizle eğitiminizi sürdürüyoruz. Sizlerden aldığımız geri bildirimlerde Işık Üniversitesi’ni bilinçli olarak tercih ettiğinizi gördük. Sizleri bütün kalbimle kutluyorum. Işık Ailesi’ne hoş geldiniz” diyerek yeni öğrencilerine seslendi.



Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Maslak Kampusu açılışında ise ünlü yönetmen ve sinemacı Metin Erksan öğrencilere ‘İlk Sinema Dersi’ni verdi. Erksan ‘İlk Sinema Dersi’nde; sinema sanatı üzerine bir konuşma yaptı. Sanat olarak ne zaman doğduğu bilinen tek sanatın sinema olduğunu ve sinemanın gösterdiği gelişmeleri anlattı.





Metin Erksan ayrıca Atatürk’ün 1930’larda sinema hakkındaki sözünden de bahsetti:



“Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz.”



