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Işık Üniversitesi, Prof. Neşe Yıldıran'ın görevine son verdi

Barış imzacısı akademisyen Sinan Birdal'ın ardından Işık Üniversitesi barış imzacısı Prof. Dr. Neşe Yıldıran'ın da görevine son verdi

28 Mart 2017 22:04

Akademisyen  Prof. Dr. Neşe Yıldıran Işık Üniversitesi’ndeki görevine son verildi. Yıldıran’a gerekçe olarak Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atması gösterildi.

İmzasını geri çekmeyen Yıldıran sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Birlikte ders yaptığımız öğrencilerimin bilgi sahibi olma hakkını gözeterek çok kısa bir açıklama yapacağım:

Barış bildirisine koyduğum imzamın geri alınmasını talep eden mütevelli heyetinin isteğini reddettiğim için, Işık Üniversitesi’ndeki görevime son verilmiş bulunuyor.
Hukuksuz olan bu kararı yargıya taşıyacağım için daha fazla yorumda bulunmak istemiyorum.

Lütfen yerime derse gelen hocanıza saygılı olun, kendisini kötü hissetmemesini sağlayın. Sizden tek istediğim budur. Hep tekrarladığımı hatırlayın: her ne olursa olsun işimizi iyi yapacağız.”

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Neşe Yıldıranışık üniversitesi

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