Işık sızan odada uyumak kilo aldırıyor

T24- Geceleri loş veya çok hafif ışık altında uyumanın obeziteyi tetiklediğine dair ilginç bulgulara ulaşıldı.





Amerika Ohio Devlet Üniversitesi’nde yapılan çalışma, loş ışık altında uyuyan farelerin karanlıkta uyuyanlara göre, 8 hafta içinde yüzde 50 daha fazla kilo aldığını ortaya koyuyor.



Çalışma sırasında bir grup fare günlük 16 saat ışık altında, 8 saat boyuncaysa karanlıkta bırakılırken diğer grup, 16 saatlik ışık süresinin sonunda 8 saat de loş ışığa maruz bırakılmış. Farelerin vücut kütleleri arasındaki fark daha ilk haftanın sonunda kendini göstermeye başlamış.



Çalışma ekibinin başındaki Laure Fonken, farelerin günlük aktivitelerinde ve verilen besin miktarında herhangi bir fark olmamasına karşın uyku esnasında karanlıkta bırakılan denek grubunun diğer gruba göre oldukça zayıf kaldığını belirtiyor. Çalışma, ışığın metabolizma üzerinde oldukça etkili olabileceği konusunda da sinyal veriyor.



Makalenin yazarlarından Dr. Randy Nelson, gece verilen ışığın, besinleri metabolize etmeleri için farelerin yanlış beslenme zamanları seçmesine neden olduğunu düşünüyor. Bu gruptaki farelere diğerleriyle aynı miktarda yiyecek verilmesine karşın daha çok gece beslenmeyi tercih etmişler. Farelerin gün içinde istedikleri saatlerde değil de belirli ve eş zamanlarda yemek yemeleri sağlandığındaysa Nelson’un teorisini destekler şekilde, farklı grupların ağırlıkları arasında belirgin bir farkın olmadığı gözlenmiş.



Sonuçların insanlar için de aynı olduğu gösterilirse, geç saatlerde beslenmenin obezite üzerine sanılandan çok daha büyük etkilerinin olduğu anlaşılacak.



