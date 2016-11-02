Işık Koşaner'den Necdet Özel'e yanıt: Suçlayıcı ifadeleri yakışıksız buldum

TSK tarihinde ilk kez halef-selef Genelkurmay başkanları arasındaki tartışma kamuoyu önünde yapılıyor.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner, kendisinden sonraki Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel'in, kendisinin 2011'deki istifasını ima eden açıklamalarına cevap verdi. "Ergenekon ve Balyoz'u algılama tarzımız farklıdır" diyen Koşaner, "Suçlayıcı ifadeleri yakışıksız buldum" ifadesini kullandı.

Milliyet'e konuşan Koşaner, "Polemiğe girmek istemiyorum. Böyle şeylerden TSK zarar görüyor. '2011'de ayrılanlar' dendiğine göre bizim kastedildiğimiz belli. Görüşleri kendi takdiridir. Saygı duyarım, ben gereken açıklamayı yazılı olarak yapacağım" diye konuştu.

Org. Özel, Hürriyet yazarı Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada, darbe komisyonuna yazılı cevap vermek istemesine dair yorumlarla ilgili olarak “Kaçmadım, buradayım. Komisyonun sorularını bekliyorum. Kaçsaydım 2011’de kaçardım. Ben elini taşın altına koymuş biriyim. O dönem gidenler gibi yapmadım. Görevi üstlendim” demişti.