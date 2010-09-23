Işık Kansu ve Murat Sayın'dan "Ufukta Bora Alabora"

T24- Cumhuriyet Yayınları'ndan çıkan "Ufukta Bora Alabora" yazar Işık Kansu ile çizer Murat Sayın'ın gözlemlerini, fikirlerini anlattıkları ortaklaşa hazırlanan bir eser.







"Bir soluk aldırmadılar şu güzelim ülkeye...Cephelere böldüler, gençliğimizi çıkmaz sokaklarda avladılar, dürbünlü çetelere kurşun sıktılar, kiralık katillere vurdurdular en içtenlikli tutkularımızı; emeğimizi erittiler, kardeşliğimizi kanattılar, insanlığımızı kor ateşlerde yaktılar; geçmişimizi boğazladılar, geleceğimizi havaya uçurdular... Ne adına? Çıkarları adına... Kıyım kıyım kıyıyorlar, kırımdayız biz." bu sözler Işık Kansu ile Murat Sayın'ın "Ufukta Bora Alabora" isimli kitbının arka kapağından. Bu paragraf kitabın özeti değil, kitabın ruhunun yansıması; yazarın, çizerin derdinin haykırışı.



Cumhuriyet Yayınları'ndan çıkan kitabının önsözünde ise şöyle deniyor: "Derdimiz; bugünü, dünü, gözlemlerimizi yarına aktarmak."



Cumhuriyet gazetesinin deneyimli yazarı ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik hocası Işık Kansu ile karikatürleri, ilüstrasyonları birçok gazetede, dergide yayımlanan Murat Sayın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki "Ankara Kulisi" köşesinden sonra şimdi de "Ufukta Bora Alabora" kitabında bir araya geldi. Işık Kansu'ya göre bu bir ortaklık değil, kardeşlik.

Kitapta iki isim arasında yazmak ve çizmek gibi bir iş bölümü varmış gibi gözükse de aslında çizginin de harflerinde gittiği yol, anlattıkları aynı, ikilinin yaptığı bir iş bölümünden çok dört kol ile çalışmak.





Kitap birçok bölümden oluşuyor, birçok konuya değiniyor: memleket meseleleri, mesleki deneyimler, gözlemler, medyatiklik tartışmaları, demokrasi tanımının ve uygulanışının sorgusu, muhafazakar devrim, eğitim sistemimiz... "Ufukta Bora Alabora'nın" dikkat çeken başlıklarından bir diğeri ise "Mustafa Balbay'a mektup". Kansu ve Sayın, Cumhuriyet gazetesine yapılan baskınlara, İlhan Selçuk'a ve "Silivri'ye" de değiniyor.





