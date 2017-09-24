T24 LogoT24 Logo
Gündem

Işık ihlali yapan araç kazaya neden oldu, sürücü yaralandı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, karşı şeride geçip minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

24 Eylül 2017 16:06

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, karşı şeride geçip minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı\'nda meydana geldi. Gölcük yönüne giden Erhan Halıcı yönetimindeki 41 AJ 863 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için karşı şeride geçince Bahattin Acar yönetimindeki CV 607 ZT plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Erhan Halıcı araçta sıkıştı. Çevredekiler hemen 112 Acil\'e haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekebi yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan sürücü kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Faruk KIYAKİZMİT Kocaeli DHAKazaTürkçakal BulvarıGölcükErhan HalıcıAJBahattin AcarZTOtomobilAcilSağlıkHafifKocaeli Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24