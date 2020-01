Işık Eyigüngör: "Sponsorlar tüm branşlarda kadınlara destek olmalı"

\"Türk kadınına inandım, karşılığını aldım\"

\"Yaptığımız transferlerin rakibi zayıflatma olarak nitelenmesi yanlış\"

\"Oyuncular kulübümüzde oynamaya can atıyor\"

İSTANBUL, (DHA)

Kadın basketbolunda son dönemde ciddi bir atılım yapan ve geçen sezon yarıştığı 3 kulvarda da şampiyonluğa uzanan Yakın Doğu Üniversitesi\'nin başkanı Işık Eyigüngör, kadına verilen desteğin başarıya daha çabuk döndüğünü dile getirerek, \"Sponsorlar sadece basketbolda değil, tüm branşlarda kadınlara destek olmalı\" dedi. Eski bir basketbolcu olan Eyigüngör, Ribaund Dergisi\'nin ilk sayısına önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Işık Eyigüngör\'ün açıklamaları şu şekilde:

\"HEM FEDERASYONA HEM DİĞER KULÜPLERE TEŞEKKÜR ETMEK GEREK\"

\"Fenerbahçe\'de 6 yıl \'Kadın Basketbol Şube Sorumlusu\' olarak görev yaptım. 6 sene önce de Basketbolu Geliştirenler Derneği (BGD) ile başlayan, Yakın Doğu Üniversitesi ile devam eden sürecin içinde oldum. Bu süreçte Türk basketboluna bir katkım olduysa ne mutlu bana. Türk kadın basketbolunu bir yere getirmek için federasyon ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Burada hem federasyona hem de diğer kulüplere teşekkür etmek gerek.

Kadınlarımıza herkes destek olmalı. Çocukları dünyaya getiren ve yetiştiren onlar. Bu işi birlikte yürüttüğüm bütün arkadaşlarım da aynı kafada. Türkiye\'deki bütün iş adamlarına sesleniyorum; lütfen herkes kadın sporuna destek olsun. Sadece basketbol değil. Kadınların yer aldığı bütün branşlara destek olunsun. Bu kulvardaki emekler erkek sporuna göre daha çabuk geri dönüş sağlıyor. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın biraz yatırımla önce EuroCup, ardından EuroLeague şampiyonu olması buna güzel bir örnek.\"

\"BAYRAĞIMIZI GÖKLERDE DALGALANDIRDIK\"

\"Biz de geçen sene ilk defa EuroCup\'a katıldık ve şampiyon olduk. Bayrağımızı göklerde dalgalandırdık. Herkesin malumu; Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC). Sahipleri İrfan Günsel ve Suat Günsel\'den çok büyük destek alıyoruz. Onlardan ayrı bir kurum değiliz. Ben kulüp başkanı olarak görev yapıyorum. Avrupa şampiyonu olunca Wikipedia\'da KKTC bayrağı dalgalandı. Bu çok önemli. Geçen sene Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi\'nde de şampiyonluğa ulaştık. Fenerbahçe\'yi yenip, 4\'üncü kupayı (Cumhurbaşkanlığı) almak da büyük moral oldu.

Bu yıl da tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa\'da ilk kez EuroLeague\'de oynuyoruz. Hedefimiz Final-Four. Çok güçlü bir grupta mücadele ediyoruz. Diğer grupta Dinamo Kursk dışındaki tüm takımlar denk güçte. Eşleşmeler sonrası Final Four\'a bizim gruptan 3, diğer gruptan 1 takımın çıkmasını bekliyorum. Belki 2\'şer takım da çıkabilir. İnşallah hem Yakın Doğu hem Fenerbahçe bayrağımızı orada dalgalandırır. Final-Four aşamasından sonra ne olur bilmiyorum. İddia ediyorum; EuroLeague\'de 3 tane muhteşem kadroya sahip takım var. Bunlar; biz, Kursk, ve Ekaterinburg...\"

\"BELKİ DE BU KONUDA TÜRKİYE\'DE TEKİZ\"

\"Yakın Doğu Üniversitesi ve biz BGD olarak Yalova\'da düzenlenen turnuvada birlikte 2. Lig\'den 1. Lig\'e çıktık. Orada İrfan Günsel ile konuştuktan sonra o yıl ayrı ayrı devam ettik. Sonrasında birlikte bir takım kurma yolunu seçtik. Yakın Doğu Üniversitesi adı altında İstanbul merkezli olarak kulübümüz hayatına devam etti. İrfan Bey Galatasaraylı ben Fenerbahçeliyim. Yönetim kurulumuz Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Trabzonsporlu isimlerden oluşuyor. Belki de bu konuda Türkiye\'de tekiz. Sporda kavga ile bir yere gelinemeyeceğinin de kanıtıdır bu durum...\"

\"YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERİN RAKİBİ ZAYIFLATMA OLARAK NİTELENMESİ YANLIŞ\"

\"Fenerbahçe\'den yaptığınız transferlerin rakibi zayıflatma hamlesi olarak da lanse edilmesi son derece yanlış. Sözleşmesi sona eren sporcu istediği kulüple görüşebilir. Benim zamanımda Fenerbahçe istediği oyuncuyu tutardı. Sonrasında da böyle devam etti. Geçen sene ne oldu bilmiyorum. Çünkü Fenerbahçe Yönetim Kurulu\'nda değilim. Konuşulan isimlerden Sadrine Gruda\'ya gelecek olursak... Gruda, Fenerbahçe ile sözleşme yapmadı. Fransa\'nın Lyon takımında 12 maça çıktı. Arkadaşım Hulki Kahvecioğlu ile milli arada Fransa\'ya gittim. Gruda\'nın 2 maçını izledik. Sonra kendisiyle ve eşiyle konuşup, ikna ettik. Aslında sezon başında bize gelmek istiyordu ama kadroda yer yoktu. Mersin BŞB ona yüklü bir kontrat teklif etti ama Gruda EuroLeague\'de oynamak istediği için reddetti. 7 Aralık\'ta da kendisini kulübümüze kazandırdık. EuroLeague\'de favori olan 3 takımda da 4 uzun var. Başka hiçbir kulüpte 4 uzun yok. Sezon içinde sakatlıklar olabiliyor. Kadronuzu ona göre kurmak zorundasınız. İrfan kardeşime destekleri için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bir aile ortamıyla yolumuza devam ediyoruz.

Lavender ile 1 Eylül 2017\'de sözleşme yaptık. Fenerbahçe ile görüşmeleri bir süre devam etti ama anlaşamadılar. Mersin BŞB, Gruda transferi olmayınca Lavender\'e teklif yaptı. Lavender EuroCup\'ta oynamayacağını bildirdi. Sonrasında bir Çin faktörü devreye girdi. Ağustos sonu da anlaştık ve 1 Eylül\'de sözleşme imzaladık. Ann Wauters varken Lavender transferi gündemimizde değildi. Ama temmuz ortasındaki görüşmelerimizde EuroLeague\'de Final Four hedefi koyduk. Bu hedefin ardından Lavender ya da Gruda\'yı transfer etme planı yaptık. Önce Lavender\'i kadromuza kattık. Sonrasında Gruda\'ya da formamızı giydirmek nasip oldu.\"

\"KADIN BASKETBOLU MEDYADA ÇOK AZ YER ALIYOR\"

\"Kadın basketbolu medyada çok az yer alıyor. Ama şahsi olarak medyaya teşekkür etmem gerek. Çünkü Yakın Doğu Üniversitesi\'ne yüksek oranda yer verildi. Yine de yeterli değil tabii ki. EuroCup şampiyonu olduğumuz zaman manşetten girilmeliydi. Birkaç gazete dışında manşette yer almadık. \"3 Büyükler\" olsaydı daha farklı yaklaşılırdı. Bu gayet normaldir ama basınımız spora sadece futbol merkezli bakmamalı...

Hocamız Zafer Kalaycıoğlu ile Fenerbahçe\'de 6 yıl beraber çalıştık. 2 yıldır yine bir aradayız. Bende yeri farklı olan bir isim... Zafer Kalaycıoğlu ile birbirimizi iyi tanıyoruz. Birbirimizin ne demek istediğini anlıyoruz. Hiçbir sorun olmadan devam ediyoruz.

Türkiye\'de çok kaliteli oyuncular var. Kaptan Bahar Çağlar, Olcay Çakır, Cansu Köksal, Quanitra önemli isimler. Quanitra onlara göre biraz daha ayrı bir durumda. Onunla 2 yıl daha sözleşmemiz var. Kayla McBride ve Vandersloot ile bir yıl daha bir mukavelemiz var. Olcay, Bahar ve Cansu\'yla da sözleşmelerimiz aynı şekilde. Dikkat ederseniz kemik kadromuzu oluşturan oyunculara uzun vadeli sözleşmeler sunuyoruz. Diğer isimler konusunda da o yılki performanslarına göre hareket ediyoruz.\"

\"AVRUPA\'DA TRANSFERLER MART AYINDA BİTİYOR\"

\"Bu sene Dinamo Kursk\'ta oynayan Sonya Petrovic\'i transfer etmek için 2017\'nin ocak ayında Prag\'a gittim. O zamanlar USK Prag\'da forma giyiyordu. Kendisi Avrupa\'nın en iyi 3 numarası. Dünyanın da sayılı basketbolcularından. Bazı şeyler oldu çok duygulandı. Biz iki yıllık sözleşme teklif etmiştik. Sonra Ruslar bizim verdiğimiz rakamın iki katını teklif edince Dinamo Kursk\'a transfer oldu. Türkiye hâlâ bunu algılayamıyor ama Avrupa\'da transferler mart ayında bitiyor.\"

\"OYUNCULAR KULÜBÜMÜZDE OYNAMAYA CAN ATIYOR\"

\"Sporcularımızdan çalışanlarımıza kadar birlik olmuş, başarılı bir aileyiz. Hem sporcuların hem de çalışanların maaşını gününde yatıran tek kulübüz. Buradan sanayicilere Türk kadınına destek vermeleri için tekrar sesleniyorum. Geri dönüşü çok çabuk alacaklar. Burada şunu iftiharla söylemek istiyorum; birçok sporcu Yakın Doğu Üniversitesi\'nde oynamak için menajerleriyle haber yolluyor. Kulübümüzde oynamaya can atıyor. Bu da bize büyük bir gurur veriyor.\"

FOTOĞRAFLI