Işık Eyigüngör: " Maçlarımızı KKTC'de oynayamıyoruz, bundan sonra da oynayacak gibi değiliz"

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

Işık Eyigüngör, \"Türkiye ve Avrupa Ligi\'nin düzenini bozmamak için liglerin bitişi ile birlikte kapatma kararı açıklandı\" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Basketbol Takımı\'nın misyonunu tamamladığına inanarak bu branştaki kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yakın Doğu Üniversitesi\'nde faaliyetlerin durdurulduğunun açıklamasının ardından Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Eyigüngör, Günsel ailesinin kulübü kapatma kararını sezon içinde aldığını ancak Türkiye ve Avrupa Ligi\'nin düzenini bozmak istemedikleni dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı\'nın kapatılmasının en büyük nedeninin, kulübün spor faaliyetlerine başladığında yapılan yatırımların ve oynanacak maçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) odaklı olmasının gösterildiğini ifade eden Eyigüngör, \"Yakın Doğu ailesi spora girdiğinde maçların KKTC\'de oynanması amacıyla spor yatırımlarını yaptı. Güçlü kadrolar kuruldu 2 yıldır. Bu 2 yılda Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye liginde 4 adet kupa alındı fakat buna rağmen biz maçlarımızı KKTC\'de oynayamıyoruz. Bundan sonra da oynayacak gibi değiliz. Bu sebeplerden dolayı alınan kararı kendileri sezon içinde almışlar. Fakat Türkiye ve Avrupa Ligi\'nin düzenini bozmamak için liglerin bitişi ile birlikte kapatma kararı açıklandı\" dedi.