-Işık emici süper siyah materyal ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kızılötesi, ultraviyole ve normal ışığı yüzde 99 oranında emen siyah nano materyal geliştirdi. NASA'dan yapılan açıklamada, geliştirilen materyalin uzay teknolojisinde kullanılabileceği belirtildi. Süper ışık emici siyah materyal, insan saç telinin 10 binde biri kalınlığındaki karbon çubukçuklardan oluşuyor. Bu çubukçuklar arasındaki mini boşluklar, ışığı emiyor. NASA, benzer materyallerin daha önce geliştirildiğini, ancak bunların sadece normal ışık ile ultraviyole ışınları emebildiğini belirtti.