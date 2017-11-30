Işık: Dava, iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıyordu (2)

KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Mardin Valiliği\'ni ziyaretinin ardından bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Salondaki davetlilerle tek tek tokalaşan Başbakan Yardımcısı Işık, Mor Gabriel Manastırı\'na ait kabristan tapusunun iade edilmesiyle ilgili Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile ayaküstü sohbet etti. Işık, Akyüz\'e arazi sorunun çözüldüğünü söyledi. Mardin Kalesi’nin turizme açılmasıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı Işık, daha önce Milli Savunma Bakanı olarak Mardin\'e iki defa geldiğini, ziyaretlerinde Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun bu konuyu açtığını hatırlatarak, o dönemde arkadaşlarına teknik çalışma yapmaları talimatı verdiğini belirtti. Işık, \"Burası kullanılan bir üs, yani bir radar. Bildiğim kadarı ile NATO\'nun da faydalandığı bir radar. Dolayısıyla \'Bununla ilgili bir teknik çalışma yapın\' diye talimat vermiştim. Bu bir anda bitirilecek bir çalışma değil. Yanındaki tepeye taşınması, bir ihtimal olabilir. Bunun teknik olarak askeri değerlendirmesi yapıldıktan sonra bir karar aşamasına gelinir. Şu anda, bildiğim kadarı ile üzerinde çalışılıyor\" diye konuştu.

STK temsilcileriyle tokalaşma sırasında Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk, Başbakan Yardımcısı Işık\'a gümüşten yapılan, Türkiye armalı, el işi telkari rozet taktı. STK temsilcileri ve kanaat önderiyle yapılan istişare toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.

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