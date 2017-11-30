Işık: Dava, iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıyordu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı ABD\'deki davayı değerlendirdi. Işık, \"Rezza Zarrab, kendin çok emin. Bir suçlu değil de sanki, olayları son derece rahat bir şekilde anlatması, herkesin dikkatini çekti. Temenni ederiz, Türkiye\'ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab ne de bu dava ile ilgili kimse bulunmasın. Bu dava, baştan beri Türkiye\'ye yönelik bir iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıyordu. Yakinen bütün ilgili birimlerimiz, mutlaka izliyor ve oradaki her kelime, kaydediliyor; değerlendiriyor\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, incelemelerde bulunmak üzere Mardin\'e geldi. Mardin Valiliği\'ni ziyaret eden Işık, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Işık, ABD\'de devam eden ve Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği davayla ilgili soru üzerine, \"Bir kere Rezza Zarrab, kendin çok emin. Bir suçlu değil de sanki, olayları son derece rahat bir şekilde anlatması, herkesin dikkatini çekti\" diye konuştu.

\'KUMPASA DÖNMEMESİ İÇİN HERKESİN DİKKATLİ DAVRANMASI GEREK\'

Amerikalı gazetecilerin yorumlarına göre, Zarrab\'ın sanki bir şey olmamış gibi, her şeyi bir \'CEO\' gibi anlattığını söyleyen Işık, şöyle devam etti:

\"Temenni ederiz, Türkiye\'ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab ne de bu dava ile ilgili kimse bulunmasın. Türkiye\'nin itibarına, Türkiye\'nin ekonomisine yönelik bu komplonun asla Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğini herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bu dava, baştan beri Türkiye\'ye yönelik bir iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıyordu. Özellikle Türkiye\'nin güçlü bir ekonomi açısından köşeye sıkıştırılması ile bir darboğaza çekilmesi hem de Cumhurbaşkanımıza yönelik bir komplonun kurulması ile ilgili işaretler, önceden beri geliyordu. Bu noktada Türkiye, böyle bir komploya asla boyun eğmez. Türkiye, bu noktada kendisine yönelik oluşturulmak istenen bu tip senaryolara karşı kesinlikle pabuç bırakmaz. Yakinen bütün ilgili birimlerimiz, mutlaka izliyor ve oradaki her kelime, kaydediliyor; değerlendiriyor. Bütün birimlerimiz, gerekli bütün değerlendirmeleri mutlaka yapacaktır; ama bu davanın Türkiye Cumhuriyeti\'ne yönelik bir özellikle kumpasa dönmemesi için de herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Takip ediyoruz, edeceğiz.\"

\'HEPİMİZİN BEKLENTİSİ, \'BELGE\' DİYE SALLADIĞI EVRAKI HUKUKA TESLİM ETMESİ\'

Başbakan Yardımcısı Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dile getirdiği iddialara da değindi. Kılıçdaroğlu\'na \'Eğer ortaya bir iddia atıyorsan o iddiayı ispatlamak durumundasın\' diyen Işık, şöyle konuştu:

\"Şu ana kadar salladığı belgeleri ne bir savcıya ne de adalete teslim etti ne de bir başkasına gösterdi. \'Benim elimde belge var\' deyip, duruyor. Kılıçdaroğlu\'nun bugüne kadar birçok belge salladığını biliyoruz. O belgelerin içinin ne kadar boş olduğunu, ne kadar gerçekten uzak olduğunu biliyoruz. Aslında bazı çevreler tarafından oluşturulup, eline verildiğini gayet iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, çok net açıklama yaptı. Böyle bir durum, kesinlikle yoktur. Ailenin avukatı çok net ifadelerle böyle bir para transferinin olmadığını söyledi. \'Çamur at, izi kalsın ve kamuoyu bunu konuşsun\' mantığıyla siyaset yapılmaz. Eğer gerçekten elinizde bir belge yoksa sizi toplumun içime çıkamaz hale getirir. Şu anda Kılıçdaroğlu, her geçen gün toplumun içine çıkamaz noktaya doğru gidiyor. Hepimizin beklentisi, Kılıçdaroğlu\'nun 1 dakika bile vakit geçirmeden \'belge\' diye salladığı evrakları cumhuriyet savcılarına, yargıya, hukuka teslim etmesi ve basınla da bir an önce paylaşmasıdır. Bunu yapmazsa o belgelerini daha doğrusu o iddiaların altında kalır ve o koltuğu bırakmak zorunda kalır.\"

Mardin\'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Işık, \"Yatırımlardan sorumlu başbakan yardımcısı olarak Mardin\'deki gerek kamu yatırımlarımız gerekse de büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışmaları ve yatırımları masaya yatıracağız. Mardin\'de en önemli hedefimiz, işsizliğin azaltılması ve yatırımların artırılmasıdır. Mardin\'de tarım ve hayvancılık eskiden beri güçlüdür, bundan sonra da bu ayağın aynı şekilde güçlü bir şekilde devamı önemlidir. Mardin, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olmak durumda, bu potansiyele sahiptir. Turizm çalışmalarının ne aşamada olduğuna da bakacağız\" dedi.



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