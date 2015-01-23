Işığın hızı yavaşlatıldı

İskoçya'da araştırmacılar, bilimin mutlak değerleri arasında kabul edilen ışık hızını yavaşlatmayı başardı.

Bunun için, ışık parçacıkları olan fotonlar özel bir filtreden geçirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu filtre fotonların şeklini ve hızını değiştirerek, ışık hızının altına düşmelerini sağladı.

Fotonların serbest boşluğa döndüklerinde bile ışık hızından yavaş yol almaya devam ettikleri saptandı.

Glasgow ve Heriot-Watt üniversitelerinden araştırmacıların yaptığı deney, bilimin ışığa bakışını büyük olasılıkla değiştirecek.

İskoçyalı ekibin yaptığı araştırmanın sonucu Science Express dergisinde yayınlandı.

Foton yarışı

Buna göre, Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Dr Jacquiline Romero, Dr Daniel Giovannini ve diğer ekip üyeleri, fotonlar için yaklaşık bir metre uzunluğunda 'yarış pisti' tarzı bir düzenek oluşturdu.

Fotonlar daha sonra çifter çifter, biri filtreden geçirilerek, diğeri normal halde "yarıştırıldı."

Filtrelenen fotonun şekil değiştirdiği ve yavaşladığı görüldü.

Işık hızı boşlukta saniyede 186 bin 282 mil olarak kabul ediliyor.

Işık; su ya da cam gibi malzemelerden geçerken yavaşlıyor, ancak boşluğa döner dönmez tekrar eski hızına ulaşıyor.

Ay'ın Dünya'dan uzaklığı gibi bazı kesin ölçümleri yapmakta ışık hızından yararlanılıyor.

Dr. Giovannini, buluşlarının günlük yaşamı etkileyecek pratik kullanım alanları da olabileceğini söylüyor.