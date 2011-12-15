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Yaşam

Işığın hareketini görüntüleyen kamera üretildi ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 00:07

-Işığın hareketini görüntüleyen kamera üretildi ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - ABD'de bilimadamları, ışığın hareketini görüntüleyebilen bir kamera geliştirdi.  Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) bilimadamları, kameranın saniyede bir trilyon kare görüntü kaydedebildiğini açıkladı.   Halihazırda kullanılan en gelişmiş kamera, saniyede bir milyon kare görüntü kaydedebiliyor.  Kameranın çok hızlı süreçleri anlamak için kullanılabileceğini söyleyen bilimadamları, kamerayı ışık titreşimlerinden verileri okumak için kullanılan "ışın tüpü" adlı cihazı geliştirerek ortaya çıkardıklarını belirtti.  Kamera, her seferinde ince bir yatay çizgi tarayan geleneksel katot ışınlı televizyon tüplerindekine benzer bir biçimde çalışıyor. Her bir görüntü, sadece bir tarama çizgisine denk düştüğünden tek bir kare için yüzlerce taramanın yapılması gerekiyor.  Bilimadamları, nesnenin farklı bir tarama çizgisini kaydetmek için aynalarla kameranın görüş alanını değiştirip her bir çekimi tekrarlayarak bu süreci sağladı.   Hareketli bir resim yaratmak amacıyla sahneyi aydınlatmak için saniyenin 13 milyarda birinde patlayan lazer sinyal kullanan bilimadamları, bu sinyallerin ışığın hareketini kaydedebilen ışın tüpünü harekete geçirdiğini söyledi.    Her bir sinyalin birbirinin eşi olması için lazer ve kamera, senkronize edildi.  Tarama çizgileri bir araya getirildiğinde aynı anda çekilmiş gibi görünüyorlar.  Ancak kameranın bir saniye süren süreci göstermek için yeterli sayıda kare çekmesi yaklaşık bir saat sürüyor. 

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