İSİG: Temmuz ayında 10'u çocuk, en az 146 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, temmuz ayında 10’u çocuk, en az 146 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSİG Meclisi, temmuz ayı iş cinayetleri raporunu yayımladı.

Rapora göre; Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının bildirilmesinin üzerinden geçen 17 ayda, en az bin 168 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, on binlerce işçi hastalandı.

Temmuz ayında en az 146 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu rakamla birlikte 2021 yılının ilk yedi ayında iş cinayetlerinde ölen işçi sayısı en az bin 301 oldu. Temmuz ayında ölen 146 emekçinin 116’sı ücretli (işçi ve memur), 30’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 13’ü kadın işçi, 133’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri ise ağırlıklı olarak tarım, madencilik ve sağlık iş kollarında meydana geldi.

En çok ölüm İstanbul'da

Temmuz ayındaki iş cinayetlerinde 11 ölüm İstanbul’da, 8 ölüm İzmir’de; 7’şer ölüm Afyon ve Antalya’da, 6 ölüm Manisa’da, 5’er ölüm Ağrı, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa’da, 4’er ölüm Mersin, Muğla ve Samsun’da gerçekleşti.

Sekiz mülteci işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'nin hazırladığı rapora göre, temmuz ayında 8 göçmen/mülteci işçi de hayatını kaybetti, Bunlardan 4’ü Suriyeli, 2’si Türkmenistanlı, biri Afganistanlı, biri de Güney Koreli.

Rapora göre; ölümler en çok tarım/orman, inşaat/yol, taşımacılık, ticaret/büro/eğitim, madencilik, metal, enerji, belediye/genel işler, kimya ve konaklama işkollarında meydana geldi.

Tarım iş kolunda 24 işçi ve 21 çiftçi hayatını kaybetti. İnşaatlarda neredeyse her gün bir iş cinayeti meydana geldi. Temmuz ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 2’si (yüzde 1,3) sendikalı işçi.

Sendikalı işçiler eğitim ve metal işkollarında çalışıyordu. En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, elektrik çarpması, patlama/yanma ve şiddet.

10 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım, ağaç, inşaat, enerji ve taşımacılık işkollarında çalışıyordu. 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 40 emekçi var.