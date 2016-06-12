İSİG raporundan: Çocuk işçi ölümleri 6 yaşına kadar geriledi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü dolayısıyla rapor hazırladı. Rapora göre, 2016 yılının ilk beş ayında en az 18, son 3.5 yılda ise en az 194 çocuk işçi çalışırken can verdi. Türkiye’nin 58 ilinde yaşanan çocuk işçi ölümleri, 6 yaşına kadar geriledi.

Evrensel ‘de yer alan habere göre, Türkiye’de milyonlarca çocuk işçinin var olduğu belirtilen raporda, “Çocuklarımızın yarısı tarımda diğer yarısı ise sanayi ve hizmetler sektöründe çalışmaktadır” dendi.

Devletin çocuk işçiliği ve ölümlerine ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı ifade edilen raporda, “Devlet ya çocuk işçiliğin durumunu bilmiyor ya da doğruyu söylemiyor. Ya da her ikisi de. İSİG Meclisi olarak son üç buçuk yılda en az 194 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğini açıklıyoruz” dendi.

Fiili çalışma süresi 54.3 saat

Çocuk işçilik konusunda devlet politikalarının bir ortağının da Avrupa Birliği olduğu kaydedilen raporda, “Türkiye’de çocuk işçiliğin artışında sizin uygulattırdığınız tarımı çökerten ve sanayiyi daha da bağımlılaştıran politikalar bulunmaktadır. Yine örneğin Türkiye ile imzaladığınız Mültecilerin Geri Kabul Anlaşması sonrası göçmen çocuklar hızla tarım ve sanayinin pençesine atılmıştır” dendi.

Raporda TÜİK’in 2013 yılı verileri de hatırlatıldı: “Okula devam etmeyen çocuklar için haftalık fiili çalışma süresi 54,3 saat ile Türkiye ortalamasının üstündedir. Üçte birine işyerinde yemek verilmemektedir. Yüzde 36’sının haftalık izni, yüzde 89’nun yıllık izni yoktur.”

3.5 yılda 194 çocuk işçi hayatını kaybetti

Son 3.5 yılda en az 194 çocuk işçi yaşamını yitirirken, bunun yıllara göre dağılımı şöyle: “2013 yılında en az 59, 2014 yılında en az 54, 2015 yılında en az 63, 2016 yılının ilk beş ayında ise en az 18 çocuk işçi yaşamını yitirdi.” Çocuk işçiler en çok tarım, inşaat, metal ve ticaret işkolunda yaşamını yitirirken, ölüm nedenleri ise en çok servis/trafik kazası, zehirlenme/boğulma, düşme ve ezilme/göçük oldu.

Son 3.5 yılda çalışırken yaşamını yitiren çocukların yaş dağılımı ise şöyle: “6 yaşında 2, 7 yaşında 2, 8 yaşında 3, 9 yaşında 4, 10 yaşında 7, 11 yaşında 3, 12 yaşında 7, 13 yaşında 14, 14 yaşında 15, 15 yaşında 30, 16 yaşında 49, 17 yaşında 58 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.” Çocuk işçiler en çok Adana, Urfa, İstanbul, Antep, Konya ve Manisa’da yaşamını yitirirken Türkiye’nin 58 şehrinde çalışırken çocuklar can verdi.

19 Suriyeli çocuk can verdi

Son yıllarda çocuk işçi ölümlerine göçmen çocuklar da girmeye başladı. 2013 yılında çalışırken yaşamını yitiren hiçbir göçmen çocuk tespit edememişken, 2014 yılında 5 Suriyeli çocuk, 2015 yılında 12 Suriyeli çocuk, 2016 yılında ise 2 Suriyeli çocuk olmak üzere 19 Suriyeli çocuk çalışırken can verdi.