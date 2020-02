İSİG raporuna göre mayıs ayında 166 işçi öldü

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İŞÇİ Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Türkiye genelinde geçen ay en az 166 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı. Yine İSİG\'in verilerine göre, 2018 yılının ilk 5 ayında 14\'ü çocuk, 754 işçi can verdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, \"Türkiye\'de her yıl 7-8 tane Soma olayı yaşanıyor\" dedi.

İSİG\'in Mayıs ayı raporuna göre, Türkiye\'de geçen ay en az 166 işçi hayatını kaybetti. Bu yılın ilk ayında en az 144, ikinci ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 187 işçi, çalışırken yaşamını yitirdi. Geçen ay hayatını kaybeden 166 çalışandan 127\'sinin ücretli çalışan olduğu belirtilen raporda, 39 kişinin ise kendi işini yapan çiftçi ve esnaf olduğu belirtildi. Yine rapordaki bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin 10\'u kadın işçi, 156\'sı ise erkek işçi. Kadın işçi ölümlerinin en çok tarım, tekstil, sağlık ve konaklama işkollarında gerçekleştiği kaydedildi. Geçen ay çalışırken hayatını kaybedenlerden 5\'inin 14 yaş ve altında olmak üzere 14 çocuk işçi olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 6 göçmen işçi de bulunuyor. Göçmenlerden 5\'inin Suriyeli ve 1\'inin ise Macar olduğu öğrenildi.

EN ÇOK ÖLÜM TARIMDA

Rapora göre, ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, konaklama, metal, belediye ve enerji işkollarında gerçekleşti. Raporda, OHAL sonrası sanayi işçilerinin ölümünde oransal artış olduğununun tespit edildiği ancak bu durumun tersine döndüğü ifadeleri yer aldı. Üst üste üç aydır, sanayi işçilerinin iş kazalarındaki oransal artışında azalma görüldüğü bildirildi. Mayıs ayında Türkiye\'nin 46 şehrinde iş kazalarının yaşandığı belirtilirken, en çok ölümlü iş kazalarının İstanbul, Manisa, Balıkesir, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Samsun\'da olduğuna dikkat çekildi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 2\'sinin sendikalı işçi, yüzde 98\'inin ise sendikasız olduğuna dikkat çekilirken, sendikalı işçilerin en çok kimya ve güvenlik işkolunda çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

\'TÜRKİYE\'DE HER YIL 8 TANE SOMA OLAYI YAŞANIYOR\'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iş kazalarının yaşanmaması için önerilerini sıralayarak şunları söyledi:

\"Türkiye\'de iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda ölüm gerçekten her yıl giderek daha fazla artıyor. Soma\'da yerin 7 kat dibinde 301 maden işçisi arkadaşımızı taşeron düzenine kurban verdiğimizde, toplum olarak irkildik. Fakat bugün Türkiye\'de her yıl 7-8 tane Soma olayı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin 6 kişi hayatını kaybetti. Bunlar saptanabilenler. İş cinayetlerinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hemen hemen tamamına yakını sendikasız. Belli iş kollarında ölümlerin daha çok yaşandığını görüyoruz. Bu iş kollarına baktığımızda da güvencesiz, taşeron çalıştırmanın hatta taşeronun taşeronunda çalışma, hiçbir iş ve yaşam güvencesi olmayan işçi arkadaşlarımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında temel yapısal birtakım adımlar atılmalı. Bu ölümler ancak bu şekilde önlenebilir. Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanı 6331 sayılı yasa tümüyle elden geçirilmeli. Ölen arkadaşlarımızın neredeyse tamamı sendikasız. İç denetim dediğimiz sendikal örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sendikal örgütlenmeler ortadan kaldırılmalı.\"