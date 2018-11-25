İSİG raporu: 5 yılda 108 öğretmen yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ilişkin hazırladığı raporu paylaştı.

Eskiden öğretmenlerin işçi olarak görülmediğinin ifade edildiği raporda, “Eğitim tamamen sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillendi. Öğretmenin emeği/mesleği metalaştı. Özel okullarla, dersanelerle, etüt merkezleriyle birlikte öğrenciler on binlerce TL karşılığı okumaktadır. Bu duruma belli oranlarda devlet okulları da dâhildir. Yine okul idareleri de bu düzlemden şekillenmeye başlamıştır. Sözleşmeli, ücretli, stajyer, dershane öğretmeni; bir yandan KPSS ve şimdi KHK cenderesi; düşük ücretler, uzun çalışma saatleri; ataması yapılmama, geleceksizlik, belirsizlik, kredi kartı borcu, şiddet… Öğretmenler işçileşti” diye belirtildi.

5 yılda 108 öğretmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi



2013 yılı ile 2018 yılının ilk 10 ayı arasında en az 108 öğretmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğinin belirtildiği raporun devamında şu veriler paylaşıldı:

Yıllara göre bakarsak 2013 yılında 19 öğretmen, 2014 yılında 18 öğretmen, 2015 yılında 19 öğretmen, 2016 yılında 15 öğretmen, 2017 yılında 20 öğretmen ve 2018 yılının ilk on ayında 17 öğretmen çalışırken yaşamını yitirdi.

Ölen öğretmenlerin 23’ü kadın ve 85’i erkek. Kadın öğretmenlerin ölümü yüzde 21 ve bu oran genel iş cinayetlerinde ölen kadınların üç katı.

Ölümler en çok yüzde 80 ile eğitim sektöründe gerçekleşti. Neden işkollarına göre bir ayrım yapmak zorunda kaldık? Çünkü Cumhurbaşkanı’nın sözleri gerçeklik haline geldi ve artık atanamadığı için inşaatta, belediyede, tarımda, metalde ve güvenlik sektöründe çalışırken ölen öğretmenler var.

Ölüm sebeplerinde ise ilk dört sırayı yüzde 40 ile trafik/servis kazası, yüzde 33 ile kalp krizi/beyin kanaması ve yüzde 14’le intihar ve yüzde 5 ile şiddet aldı. Servisler o kadar kötü ki okula geliş-gidişte trafik kazaları oluyor. Özellikle Anadolu şehirlerindeki öğretmenler servis olmadığı için 4-5 kişi bir otomobili servis olarak kullanıyorlar. Yine eğitimde uzun çalışma saatleri mevcut. Bir de buna okul dışındaki eğitime hazırlık süreci eklenince aşırı ve yoğun çalışma kalp krizlerini tetikliyor. Gelecekleri ellerinden alınan, ataması yapılmayan öğretmenler intihar ediyor. Şu ana kadar kaç öğretmenin ataması yapılmadığı için yaşamına son verdiğini net olarak bilmiyoruz ama sendikaların basına yansıyan açıklamalarına göre 50’nin üzerinde. Son olarak öğretmenlere okulda ve okul çevresinde şiddet yaygınlaşıyor. Şiddet nedenli ölümlerde önümüzdeki dönem artış gözükebilir.”



"Yaşamını yitiren öğretmenler"



Yaşamını yitiren öğretmenlerden bazılarının isimleri şu şekilde: Ersin Turhan, Mustafa Binay, Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu, Tufan Baydan, İlker Bektaş Kayacan, Hüseyin Göncü, Süleyman Avcı, Merve Çavdar, Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Yasir Armağan, Serdar Çağlak, Doğukan Özyılmaz, Nihat Ural, Hasan Songur, Furkan Çakır, Mahmut Bulut, Metin Kaya, Selim Gündoğdu, İbrahim Nuhoğlu, Hüseyin Koç, Ayşin Şenoğlu, İsa Erdoğan, Selahattin Baz, İbrahim Yeşilbağ, Özcan Karaatlı, Bünyamin Aydoğan, Mustafa Turgut, Hanım Mine Birbilen, Metin Çelik, Ayhan Kökmen, Kazım Ünlü, Şeref Kara, Hamza Doğan, Mehmet Fatih Traş, Erol Korkmaz, Ramazan Kocaoğlu, Danyal Irgav, Seval Şahin, Muzaffer Evin, Özge Kahraman, Esra Temur, Mutlu Budak, Ahmet Cebeci, Mikail Cengiz, Ahmet Yazıcı, Hüseyin Keskin, Fevziye Oğuz, M.E., Sevim Örnek, Mustafa Keser, Yusuf Aydın, Ümit Batmaz, Rafiye Ceylan, Muharrem Gelen, İlyas Çiçek, Hikmet Gülseven, Talat Yılmaz, Selma Koşan, Mehmet Söyler, Abdülmenaf Akmancı, Bedrettin Kem, Esra Çakır, Neriman Tekin, Veysel Alan, Halil Serkan Öz, Kazım Çeküç, Kasım Yavilioğlu, Ali Celal Hoş, Sırrı Demirel, Necmettin Ergül, Özden Çolak, Feride Şensoy, Halime Eryılmaz, Melek Gürtemel, Arda Çınar, Canan Azazi, Müfide Çağlar, Murat Kendirli, Arif Engin Kaftancıoğlu, Seda Akal, Gamze Filiz Arslan, Mehmet Ceylan, Talat Halman, Ahmet Cevizci, Hüseyin Altınay, Celalettin Özdemir, Eyüp Özdemir, Muharrem Çınar, Derya Şahin, Emine Coşkun, Alişan Ergen, Erhan Yaşar, Çetin Kuşbay, Azize Çelik, Melek Yoldaş, Alim Koç, Hasan Ortaç, İhsan Bitkin, Halime Kadıkmak, Ahmet Çetin, Çağlar Çakır, Ahmet Şehitoğlu, Mustafa Mumcu, Sefa Varlı, Eyüp Ulu, Abdullah Güleç ve Abdulhekim Nas.