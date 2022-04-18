İSİG Meclisi: Giderlerimiz ile gelirlerimiz arasındaki fark giderek açılıyor; işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesine gönül veren arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Twitter hesaplarından, "Giderlerimiz ve gelirlerimiz arasındaki fark giderek açılıyor. Bu noktada işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesine gönül veren bütün arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Hiçbir kurum, dernek ya da örgütten destek almadıklarını vurgulayan İSİG, "Gelir kaynaklarımızı sendikalar, meslek örgütleri ve gönüllülerimiz ile olan dayanışma aidatları oluşturdu" notunu düşerek, şu açıklamayı yaptı:

"11 yılı aşkın süredir işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında birçok meslekten ve kurumdan gelen emekçiler olarak gönüllü bir çalışma yürütmekteyiz. Bu dönemde aylık iş cinayetleri raporları başta olmak üzere; çocuk-yaşlı -göçmen- kadın sağlığı, Covid -19, işkolları (metal, maden , kimya, tarım, inşaat vb.) çalışmaya bağlı intiharlar, çalışmaya bağlı ani ölümler vb. birçok raporlar hazırladık.

Yine bir yandan paneller sempozyumlar düzenlerken diğer yandan işçi direnişlerinin olduğu alanlarda basın açıklamaları yaparak ve yine ulusal-yerel basın yayın organlarında işçi sağlığı ve güvenliği sorununu görünür kılmaya çalıştık, adımlar atılmasını sağladık ve işçi aileleri ile dayanışma içinde olduk.

"Fon almadık, proje işi yapmadık"

Bu süreçte devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsız bir hat çizerken hiçbir şirketten, uluslararası kuruluştan ya da herhangi bir kurumdan fon almadık, proje işi yapmadık. Gelir kaynaklarımızı sendikalar, meslek örgütleri ve gönüllülerimiz ile olan dayanışma aidatları oluşturuldu.

Ancak özellikle son altı aydır "geçinemiyoruz" diye alanlarda haykırdığımız süreç tüm emekçiler gibi bizim kurumsal işleyişimiz açısından da önemli bir sorun haline geldi. Giderlerimiz ve gelirlerimiz arasındaki fark giderek açılıyor. Bu noktada işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesine gönül veren bütün arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz.

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