İSİG: Haziran ayında en az 188 işçi iş cinayetlerinde can verdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) raporuna göre 2020 yılının ilk 6 ayında 934 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yalnızca haziran ayında en az 188 işçinin iş cinayetlerinde can verdi.

İSİG’in hazırladığı rapora göre, 2020 yılında yaşanan iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 114 işçi, şubat ayında en az 133 işçi, mart ayında en az 113 işçi, nisan ayında en az 221 işçi, mayıs ayında en az 165 işçi ve Haziran ayında en az 188 işçi yaşamını yitirdi. Böylece 2020 yılının ilk yarısında iş cinayetlerinde en az 934 işçi yaşamını yitirdi.

Raporda iş cinayetlerine ilişkin şu bilgiler verildi: