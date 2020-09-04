İSİG: Ağustos ayında en az 208 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre ağustos ayında en az 208 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ağustos ayında hayatını kaybeden işçilerin yüzde 26'nın ölüm nedeni Koronavirüs oldu. Şu ana kadar en az 224 işçi çalışırken Koronavirüs'e yakalandığı için hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde en az 1306 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ağustos ayı raporuna göre en az 208 işçi hayatını kaybetti. Ağustos ayında ölen işçilerin 16’sı kadın, 7’si çocuk ve 12’si sığınmacıydı. Ölüm sebepleri arasında başı Koronavirüs çekti. 208 işçinin yüzde 26’sı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, yüzde 21’i trafik kazası ve yüzde 12’i ezilme ve göçük nedeniyle hayatını kaybetti.

Raporda Koronavirüs salgınında işçilerin durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu: “Resmi olarak 6472 ölüm açıklandı ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 10’una dair bilgimiz bulunuyor. 224 işçi ölümü de bu bilgi ışığında tespit edebildiklerimiz. Gerek bilgimiz olmayan resmi yüzde 90 ölüm gerek salgın sonucu ölen ama kayıtlara salgın olarak kaydedilmeyenleri de düşündüğümüzde salgının ortaya çıkardığı işçi kırımının boyutlarını daha iyi anlayabiliriz. Bu duruma bir de işçi ailelerini ve emeklileri eklemeliyiz.”

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına bakıldığında ocak ayında en az 114 işçi, şubat ayında en az 133 işçi, mart ayında en az 113 işçi, nisan ayında en az 221 işçi, mayıs ayında en az 165 işçi, haziran ayında en az 188 işçi, temmuz ayında en az 164 işçi ve ağustos ayında ise en az 208 işçi hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde en az 1306 işçi hayatını kaybetti.