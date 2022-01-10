İSİG: 2021'de en az 2 bin 170 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre; geçen yıl en az 2 bin 170 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, 2021 yılına ilişkin İş Cinayeti Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; 2021 yılında en az 2 bin 170 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Aralık ayında iş cinayetinden hayatını kaybedenlerin sayısı 135 oldu. Hayatını kaybedenlerin bin 864'ü işçi ve memur, 306'sı ise kendi hesabına çalışan çiftçi ve esnaf oldu. Ölenlerin yüzde 86'sını ücretliler ve yüzde 14'ünü kendi hesabına çalışanlar oluşturdu.

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımında ise nisan ayında 258, mayıs ayında 240 ve ocak ayında 205 kişinin hayatını kaybettiği görüldü.

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 345 kişi; inşaat ve yol işkolunda 335 kişi, tarım ve orman işkolunda 318 kişi hayatını kaybetti.

98 işçi intihar etti

İş cinayetlerinin yüzde 29'unun Covid-19, yüzde 16'sının trafik ve servis kazası, yüzde 14'ünün ezilme ve göçük, yüzde 12'sinin yüksekten düşme, yüzde 7'sinin kalp krizi nedeniyle yaşandığı görüldü. İşçilerin 98'i, yani yüzde 4'ü ise intihar sebebiyle yaşamını yitirdi.

94 mülteci hayatını kaybetti

Raporda yer alan veriler şöyle:

- “165 kadın işçi ve 2005 erkek işçi hayatını kaybetti.

- 2021 yılında 94 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. 42 işçi Suriyeli, 17 işçi Afganistanlı, 7’şer işçi Rusyalı ve Türkmenistanlı, 5 işçi Pakistanlıydı.

- İş cinayetlerinde ölenlerin 122’si (yüzde 5,62) sendikalı işçi, 2 bin 48’i ise (yüzde 94,38) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, madencilik, kimya, tekstil, büro, eğitim, ticaret, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

- 260 ölüm İstanbul’da, 102 ölüm İzmir’de, 99 ölüm Kocaeli’nde, 73 ölüm Bursa’da, 72 ölüm Antalya’da, 66 ölüm Ankara’da, 57 ölüm Şanlıurfa’da, 56’şar ölüm Gaziantep ve Samsun’da, 55 ölüm Mersin’de, 51 ölüm Konya’da, 50 ölüm Adana’da yaşandı." (ANKA)