IŞİD'li karı koca kendini patlattı

Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Azez- Cerablus arasındaki sınır hattında kontrolü tamamen ele geçirirdi. ÖSO'nun ilerlemesine karşı IŞİD bugün ÖSO güçlerine canlı bomba saldırısı düzenledi. Rai yakınlarındaki Halfata köyünde IŞİD'li karı koca ÖSO güçlerinin yakınında üzerilerindeki bombalı yelekleri patlattı.

Sabah saatlerinde ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye motosiklet ile gelen IŞİD militanı karı koca, üzerlerindeki intihar yeleğini patlattığı. IŞİD’in canlı bomba saldırısında 10 kişinin hayatının kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı sonrası ÖSO güçlerinin benzer durumlara karşı önlem aldığı bildirildi.