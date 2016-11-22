IŞİD'li iki canlı bomba İstanbul'da yalakandı!

İstanbul'da, canlı bomba saldırısı düzenlemek amacıyla Türkiye’ye geldiği iddia edilen IŞİD üyesi Tacikistan ve Özbekistanlı uyruklu 2 kişi yakalandı. İki teröristin canlı bomba olmak için örgütün listesine adlarını yazdırdıkları ifade edildi.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de çatışma bölgelerinde bomba eğitimi alarak İstanbul'a canlı bomba eylemi düzenlemek üzere geldiği belirlenen IŞİD üyesi iki teröristle ilgili istihbarat aldı, teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada hedef kişilerin kaldıkları adresler belirlendi.



Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, Bunyod kod adlı Özbekistanlı Azizjon Bekraev ve Zübeyr kod adlı Tacikistanlı Nevruz Kasımov'u gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 IŞİD'li teröristin örgütün canlı bomba listesine canlı bomba olmak için isimlerini yazdırdıkları da istihbarat çalışmasıyla tespit edildi.

Operasyonda, canlı bombalarla birlikte Azerbaycanlı R.I, O.M, Özbekistanlı B.M, T.H ve N.İ gözaltına alındı. Operasyonda Suriye'deki çatışma bölgelerine gideceği belirlenen yabancı uyruklu 36 kişi de gözaltına alındı. Adreslerde dijital malzemeler ele geçti.

Bekraev ve Kasımov çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğer 5 yabancı uyruklu kişiler adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Savaş bölgesine gitmek için bekledikleri belirlenen 36 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı işlemleri için göç idaresine gönderildi.