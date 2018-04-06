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"IŞİD'li değil, ÖSO'cuyum” dedi; ‘örgüt üyeliği'nden 7.5 yıl hapis cezası aldı, tahliye edildi

Aynı davada yargılanan 9 kişi beraat etti

06 Nisan 2018 17:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığındayken yakalanan Oğuzhan Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 1’i tutuklu 12 sanığın yargılamasına devam edildi. IŞİD değil ÖSO üyesi olduğunu savunan tutuklu sanık Safa Sarıbek, ‘terör örgütü üyeliğinden’ 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve IŞİD üyesi olduğu belirtilen tutuklu sanık Safa Sarıbek, “IŞİD üyesi değilim, ÖSO saflarında yer aldım” savunmasında bulundu. 17 yaşında Kayseri’den Suriye’ye gittiğini belirten Sarıbek, "Ailemi özlemiştim, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmek istedim. Araplar kaçakçılıktan yüksek para istediği için Azerilerin bulunduğı bölgeden 100 dolar karşılığı Darkuş bölgesinden, Hatay’ın Yayladağ'ı ilçesine 2016 yılının Nisan ayında geçiş yaptım. İsmim Safa olduğu için kod adı vermediler. Dini eğitim aldım fakat silahlı eğitim almadım. Çatışmalara katılmadım" diye konuştu.

7 yıl 6 ay hapis cezası aldı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Cumhuriyet savcısı; Oğuzhan Korkmaz’ın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamasından dolayı bu davadan reddini, Özgür Suriye Ordusu saflarında yer aldığını iddia eden Safa Sarıbek’in ise Suriye’deki çatışma bölgelerinde IŞİD'ten, askeri ve siyasi eğitimler aldığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Safa Sarıbek’in ‘örgüt üyeliği suçundan’ 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Oğuzhan Korkmaz ve tutuksuz sanık Ahmet T.’nin bu davadan derdest edilerek reddine, diğer tutuksuz sanıkların ‘delil yetersizliğinden’ beraatlarine karar verdi.

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