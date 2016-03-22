IŞİD’li canlı bomba Gaziantep sınırında yakalandı!

Gaziantep sınırında Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan, DAEŞ üyesi olduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında birisinin canlı bomba olduğu ve üzerinde patlamaya hazır bomba bulunduğu tespit edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Suriye'nin terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Cerablus kasabasından Gaziantep'in Karkamış ilçesi'ne bağlı Türkyurdu sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken biri canlı bomba 10 kişinin yakalanmasıyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgi verilirken, 3 kişinin geri döndüğü, 2 kişinin yaralı olmak üzere 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Gaziantep Valiliği, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Cerablus kasabasından Gaziantep'in Karkamış ilçesi'ne bağlı Türkyurdu sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken biri canlı bomba 10 kişinin yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sınırı geçmeye çalışan DEAŞ üyelerinin 13 kişi oldukları, açılan üzerine 3 kişinin geri döndüğü, 2 kişinin yaralı olmak üzere toplam 10 kişinin yakalandığı belirtilirken, şu bilgilere yer verildi: "İlimiz Karkamış Türkyurdu Sınır Karakolu sorumluluk alanında Suriye istikametinden ülkemize geçme teşebbüsünde bulunan 13 kişilik bir grup tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan "Dur" ihtarına rağmen sınırı geçmeye çalışan gruba ikaz ateşi açılmış, şahısların eylemlerine devam etmeleri üzerine açılan ateş sonucu ikisi yaralı olmak üzere 10 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış, 3 kişinin de Suriye istikametine geri kaçtığı anlaşılmıştır. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar silahlı terör örgütüne üye olmak ve özel güvenlik bölgesini ihlal nedeniyle gözaltına alınmışlar, yaralıların sevk edildikleri hastanelerde tedavileri devam etmektedir.

Olay yerinde yapılan aramalarda; 1 adet canlı bomba yeleği, 12 adet demir bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı madde bloğu, 2 adet el bombası fünyesi ve 2 adet elektrikli fünye elde edilmiştir."