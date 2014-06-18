'IŞİD'le savaşmak tüm Müslümanlara vaciptir' fetvası verildi

Aralarında kanaat önderleri, İslam alimleri, etnik grupların temsilcileri ile muhalif grupların dini temsilcilerinden oluşan Suriye İslam Meclisi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Sünnilik ile ilgisi bulunmadığı ve zulmünün Suriye'de açığa çıktığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, örgütün insan haklarını ihlal eden, "cihadı ve devrimi boşa çıkarmaya uğraşan" istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstihbarat ajanları, muhaliflerin arasına sızarak Suriye devrimini amacından saptırmaya çalışmışlar, bu hedeflerine ulaşamayınca da resmen IŞİD adıyla muhaliflerden ayrılarak, Suriyeli devrimcilere saldırmaya başlamışlardır. Bu sebeple IŞİD'le savaşmak, tüm Müslümanlara vaciptir."

Başkanlığını Suriyeli İslam alimi Usame Rifai'nin üstlendiği, 128 delege ve 21 kişilik temsilciden oluşan "İslam Meclisi"nin üyeleri arasında, Şeyh Memduh Cüneyt, Dr. Abdulkerim Bekkar, Dr. Hüseyin Abdülhadi, Dr. Fida Meczub, Şeyh Yasir El Masaddi gibi isimler yer alıyor.