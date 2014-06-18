T24 LogoT24 Logo
Dünya

'IŞİD'le savaşmak tüm Müslümanlara vaciptir' fetvası verildi

Suriye İslam Meclisi, Irak Şam İslam Devleti'nin Sünnilik'le ilgisi olmadığını kaydetti

18 Haziran 2014 23:26

Aralarında kanaat önderleri, İslam alimleri, etnik grupların temsilcileri ile muhalif grupların dini temsilcilerinden oluşan Suriye İslam Meclisi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Sünnilik ile ilgisi bulunmadığı ve zulmünün Suriye'de açığa çıktığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, örgütün insan haklarını ihlal eden, "cihadı ve devrimi boşa çıkarmaya uğraşan" istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstihbarat ajanları, muhaliflerin arasına sızarak Suriye devrimini amacından saptırmaya çalışmışlar, bu hedeflerine ulaşamayınca da resmen IŞİD adıyla muhaliflerden ayrılarak, Suriyeli devrimcilere saldırmaya başlamışlardır. Bu sebeple IŞİD'le savaşmak, tüm Müslümanlara vaciptir."

Başkanlığını Suriyeli İslam alimi Usame Rifai'nin üstlendiği, 128 delege ve 21 kişilik temsilciden oluşan "İslam Meclisi"nin üyeleri arasında, Şeyh Memduh Cüneyt, Dr. Abdulkerim Bekkar, Dr. Hüseyin Abdülhadi, Dr. Fida Meczub, Şeyh Yasir El Masaddi gibi isimler yer alıyor.

ETİKETLER

ışidsuriye islam meclisifetva

İlgili Haberler

IŞİD Müftüsü: Maliki'nin asker ve polislerinin, eşleri ile kızları militanlara helaldir

IŞİD müftüsünün Musul'da yayınladığı fetvada, 'Maliki için çalışan tüm asker ve polislerin eşleri ile kızları militanlara helaldir' söylediği ileri sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24