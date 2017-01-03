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BBC Türkçe

IŞİD'le savaşmak için YPG'ye katılan İngiliz hayatını kaybetti

Suriye'de IŞİD'e karşı savaşmak üzere YPG'ye katılan İngiliz vatandaşı 20 yaşındaki Ryan Lock, Rakka yakınlarında hayatını kaybetti. Ailesi, oğullarının cenazesinin İngiltere'ye getirilmesini istiyor.

03 Ocak 2017 13:48

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşmak üzere Suriye'deki silahlı Kürt grup Kürt Savunma Birlikleri'ne (PYG) katılan 20 yaşındaki İngiliz Ryan Lock hayatını kaybetti.

BBC tarafından görülen bir mektuba göre, YPG, Lock'ın 21 Aralık günü Rakka kuşatması için başlatılan operasyon kapsamında Caber köyü yakınlarında yaşamını yitirdiğini belirtti. Mektupta, Ağustos ayında YPG'ye katılan Lock'ın ailesine başsağlığı dilendi.

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Chichester kentinde yaşayan aile adına baba John Lock yaptığı açıklamada, "Ryan, başkalarına yardım etmek için elinde geleni yapmaya hazır sevgi dolu bir insandı. Altın gibi bir kalbi vardı" dedi.

Lock'ın ailesini ziyaret eden Kürt heyetin içinde yer alan Mark Campbell BBC'ye yaptığı açıklamada, ailenin şu andaki en önemli önceliğinin oğullarının cenazesinin güvenli bir şekilde geri getirilmesi olduğunu söyledi.

Campbell, "Onlara, bu dileklerinin yerine getirilmesi için YPG'nin elinden geleni yapacağı sözünü verdik. İngiliz hükümetinin de Ryan'ın cenazesinin defin işlemleri için buraya getirilmesine yardımcı olmak amacıyla tüm diplomatik gücünü kullanmasını umuyoruz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Suriye'ye seyahat edilmemesi yönündeki uyarının hala geçerli olduğunu söyledi.

Sözcü, "Hangi nedenle olursa olsun, bu bölgelere seyahat edenler, kendilerini tehlikeye atıyorlar" dedi.

Kürt gruplarla birlikte IŞİD'e karşı mücadele ederken yaşamını yitiren ilk İngiliz vatandaşı olan Konstandinos Erik Scurfield'in babası da Lock ailesini ziyaret etti.

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