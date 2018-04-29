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BBC Türkçe

IŞİD'le savaşan Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'nın tarihi surlarını aştı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD kontrolündeki Rakka'nın tarihi surlarını aştıktan sonra kent merkezine ilerliyor. ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, son gelişme ile ilgili olarak "şehrin özgürleştirilmesinde önemli

29 Nisan 2018 20:30

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD kontrolündeki Rakka'nın tarihi surlarını aştı. SDG güçleri kent merkezine ilerliyor.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Salı sabahı yaptığı açıklamada, SDG'nin IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle Rakka'nın "Eski Şehir" olarak bilinen tarihi bölgesini çevreleyen Refika Duvarı'nda iki delik açtıklarını duyurdu.

Açıklamada, deliklerin 25 metre büyüklüğünde olduğu, yaklaşık 2500 metre uzunluğundaki duvarın korunabileceği belirtildi.

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Rakka'da tarihi surların aşılması için "şehrin özgürleştirilmesinde önemli bir dönüm noktası" dedi.

Ana gövdesini YPG'nin (Halk Koruma Birlikleri) oluşturduğu, Kürt ve Arap birlikleri bir araya getiren SDG, geçen hafta Rakka'yı kuşattıklarını duyurmuştu.

IŞİD'in Rakka'yı 4 bin savaşçısıyla savunduğu ifade ediliyor.

IŞİD, Rakka'yı 2014'te ele geçirmiş ve ilan ettiğini duyurduğu "hilafeti" için başkenti olarak seçmişti.

ABD destekli SDG, Kasım ayından bu yana Rakka'ya doğru ilerlemiş, operasyona 6 Haziran'da başlamıştı.

Rakka operasyonunda çok sayıda sivil can kaybı da yaşandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Haziran ayında en az 173 kişi öldü. BM, "hızlı askeri zaferler için sivillerin kurban edilmemesi" uyarısında bulunup, ölü sayısının daha fazla olabileceğini belirtti.

Yaklaşık 100 bin kişinin Rakka'daki çatışmalar nedeniyle şehirde mahsur kalmış olabileceği düşünülüyor. IŞİD'in sivillerin kaçmasına engel olduğuna dair de haberler geliyor.

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