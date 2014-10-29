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Dünya
Deutsche Welle

'IŞİD'le mücadeleden sorumluyuz'

IŞİD'le mücadelede Almanya'ya büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Suriye'ye giden cihatçılar için "Onlar bizim oğullarımız ve kızlarımız" ifadesini kullandı.

29 Ekim 2014 17:32


Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, IŞİD'le mücadelede Almanya'ya özel bir sorumluluk düştüğünü belirtti. Tahminlere göre Almanya'dan Suriye'ye giderek IŞİD saflarında savaşa katılan 450 kadar gencin bulunduğuna işaret eden Bakan, haftalık Stern dergisine yaptığı açıklamada, "Alman savaşçılar, çözmemiz gereken çatışmaların bir parçası" diye konuştu.

"Almanya'nın yükümlülüğü var"

Suriye'ye giden cihatçılar için "Onlar bizim oğullarımız ve kızlarımız" ifadesini kullanan de Maiziere dergiye şunları söyledi:

"Bu gençlerin büyük bir kısmı bu ülkede doğdu. Bizim okullarımıza, bizim camilerimize, bizim spor kulüplerimize gittiler. Onların radikalleşmelerinden biz sorumluyuz. Almanya'nın, dünyaya terörün bu ülkeden yayılmaması için kahreden bir görevi ve yükümlülüğü bulunuyor."

Öte yandan Berlin'de Terörle Birlikte Mücadele Merkezi'nin onuncu kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, burada yaptığı konuşmada, IŞİD tehlikesini önemsediğini belirterek Almanya'da bugüne dek büyük çaplı bir terör eyleminin gerçeklememiş olmasını "şans" olarak nitelendirdi. Bakan, "En güçlü dayanaklarımız değer yargılarımız ve özgürlüğümüzdür. Bu değerlerimizi yaşamak için de nedenlerimiz var" dedi.

420 Selefi'ye soruşturma

Berlin'deki törende konuşan Almanya Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke ise gruplaşmayan, ferdi hareket eden radikalleri tespit etmenin kendileri açısından daha zor olduğunu belirterek "Bu kişilerin sosyal çevreleri, radikalleşme sürecini istihbarat servislerinden daha erken tespit edebiliyor" dedi. Ziercke, geçmiş yıllarda Selefi çevresinden 420 kişi hakkında soruşturma açıldığını da sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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