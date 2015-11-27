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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD’le mücadelede Esad’la işbirliği önerisi

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, IŞİD’le mücadelede Esad güçleri ile işbirliğini gündeme getirdi.

27 Kasım 2015 14:46


Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, RTL radyo kanalına yaptığı açıklamada, “IŞİD'le mücadelede iki önlem var: Havadan bombardıman ve kara birlikleri” dedi. Bakan, kara birliklerini Fransa'nın gönderemeyeceğini söyleyerek, karadan desteği Özgür Suriye Ordusu'nun veya hükümet güçlerinin verebileceğini belirtti. Bakan, “Neden hükümet birlikleri olmasın ki?” diye konuştu.

Siyasi geçiş süreci şartı

Fabius, AFP ajansına yaptığı değerlendirmede ise sözlerine açıklık getirerek, Suriye birliklerinin IŞİD'le mücadeleye katılmasının ‘siyasi bir geçiş süreci çerçevesinde' düşünülebileceğini belirtti. Bakan, ancak bunun şartının ‘siyasi geçiş süreci' olduğunun altını çizdi. Fabius, IŞİD'le mücadelede yerinden geniş bir ittifakın gerekli olduğunun altını çizerek, bu nedenle Şam'da bir siyasi geçiş sürecinin daha da acil ve kaçınılmaz duruma geldiğinin altını çizdi. Bakan, Esad'ın Suriye'nin geleceği olamayacağını vurguladı.

ABD'nin öncülüğündeki Fransa'nın da dahil olduğu uluslararası koalisyon, bir yıldan uzun süredir IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenliyor. Fransa 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarından bu yana IŞİD'le mücadeleye öncelik veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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