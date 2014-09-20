IŞİD'le konuşan tercüman: Zaman zaman yalan söylemek zorunda kaldım

Terör örgütü IŞİD'in elinden kurtarılan 46 Türk vatandaşının, Şanlıurfa'dan Ankara'ya uçak yolculuğunda, 101 gün boyunca yaşananlarla ilgili bazı ayrıntılara ulaşıldı. Rehineler ve IŞİD militanları arasında tercümanlık yapan bir kişi "Diğer personel onlarla hiç görüşmedi. İritibatta olan bendim, işim zordu. IŞİD mensuplarıyla bire bir irtibat halinde kalmak zorunda kaldım. 101 gün boyunca zaman zaman yalan söylemek zorunda da kaldım" dedi.

IŞİD'in elinde alıkonulan konsolosluk çalışanları ve Türk vatandaşları kurtarıldı.

46 Türk vatandaşı, ilk olarak Akçakale'den Şanlıurfa'ya giriş yaptı, buradan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun uçağıyla aileleriyle buluşmak üzere Ankara'ya gittiler.

İşte Şanlıurfa-Ankara yolculuğu boyunca, 101 gün IŞİD'in elinde rehin olan personelden, uçaktaki gazetecilere açıklamalar geldi.

Uçakta bulunan NTV Muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun aktardığına göre, Ahmet Davutoğlu uçakta 46 personele seslendi.

"Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Göremediğim ailelere lütfen selamlarımızı iletin’ dedi.

Davutoğlu ve eşi, yemek servisinin ardından personele tek tek bir kırmızı gül verirken, burada Başbakan'la serbest bırakılanlar arasında diyaloglar gerçekleşti.

Hacca gitmek isteyenlerin taleplerinin yanı sıra, Kırşehir’de düğünü olan bir vatandaş da Davutoğlu’nu düğününe davet etti.

Ahmet Davutoğlu ve eşinin yoğun ilgisi, serbest kalanlar arasındaki biri 11 aylık diğeri 13 aylık olan iki bebeğe yoğunlaştı.

Vatandaşlardan biri, "Bize geçen perşembe günü serbest bırakılacaksınız dediler. İlk etapta inanmadık. Dün gece itibariyle yola çıktık" dedi.

'Yalan söylemek zorunda kaldım'

NTV'nin operasyona yönelik edindiği bilgiler arasında yera lan, rehinelerin 101 gün boyunca 8-9 kez yer değiştirildiği bilgisi, serbest kalan vatandaşlar tarafından da doğrulanırken, 101 gün boyunca rehinelerle IŞİD militanları arasında tercümanlık yapan kişi de açıklamalarda bulundu.

Bu kişinin aktardığı bilgiler şöyle: "Diğer personal onlarla hiç görüşmedi. İritibatta olan bendim, işim zordu. IŞİD mensuplarıyla bire bir irtibat halinde kalmak zorunda kaldım. 101 gün boyunca zaman zaman yalan söylemek zorunda da kaldım. Ama buradakilerin morallerini yüksek tutmak zorundaydım. Hep güzel şeylerden bahsetmeye çalıştım, zaman zaman yalan söylemek zorunda da kaldım’ ifadelerini kullandı.